Riesenüberraschung nach 0:22-Rekordpleite: TUS Spielberg bezwingt Top-Team FC St. Margarethen

Die erste Halbzeit verlief torlos, obwohl es einige vielversprechende Aktionen auf beiden Seiten gab. Der Spielberger Tormann Tristan Krawagna zeigte sein Können mit einer wichtigen Abwehraktion und einem Stangenschuss der St. Margarethener kurz vor Schluss der ersten Halbzeit.

Spielberg legt vor

Das Spiel nahm in der zweiten Halbzeit Fahrt auf. Tore fallen allerdings weiterhin keine. In der 81. Minute gelang es dem TUS Coconut Spielberg, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Nummer 10, Philipp Kendlbacher, war der Torschütze und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Spannung stieg, da der Tabellenführer St. Margarethen gegen Spielberg, das zuletzt mit einer rekordverdächtigen 0:22-Niederlagen im negativen Sinn auf sich aufmerksam gemacht hatte, völlig überraschend zurücklag. Die St. Margarethener wurden zunehmend nervös und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Spielberger Verteidigung und ihr Tormann hielten stand.