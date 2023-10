Krimi im Top-Spiel zwischen FC Zeltweg und SC Margarethen/Kn.

Details Montag, 09. Oktober 2023 22:35

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen FC Zeltweg und FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Die Top-Drei-Teams, darunter der Zweite Zeltweg und der Dritte Margarethen, der Tabelle sind nur durch einen Punkt voneinander getrennt.

Schnelle Gäste-Führung

Manuel Herk traf vor 312 Zuschauern nach fünf Minuten zur Führung für FC St. Margarethen/Kn. Christian Hoffelner nutzte die Chance für Zeltweg und beförderte in der 27. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Keine weiteren Treffer

Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Nächster Prüfstein für Zeltweg ist SV Lobmingtal (Samstag, 16:00 Uhr). FC St. Margarethen/Kn. misst sich am selben Tag mit TSV Raiffeisen Neumarkt (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Obwohl wir bereits früh in Führung gegangen sind, konnten wir in der ersten Halbzeit nicht unsere Leistung abrufen und sind nicht ins Spiel gekommen. Folgerichtig kam der FC Zeltweg zum verdienten Ausgleich. In der Halbzeitpause stellten wir ein wenig um und wir hatten wieder etwas mehr Zugriff. Mit ein wenig Glück hätten wir das 2:1 erzielen können, aber auch Zeltweg hatte gegen Ende noch eine gute Chance. Wir nehmen den Punkt jedenfalls gerne mit."

Aufstellungen:

Zeltweg: Julian Hasler - Timo Purgstaller, Niklas Gally, Nico Fritz - Albin Kicaj, Amer Pajic , BEd (K), Ardi Kicaj - Lukas Sekic, Marcel Gruber, Manuel Tafeit, Christian Hoffelner



Ersatzspieler: Manuel Moser, Thomas Markus Brandner, Cedric Gauster, Wesley Erwin Giegbefumwen, Emrah Tahirovic, Benjamin Leitner



Trainer: Marco Dorner

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Michael Söllner, Mario Freitag, Hubert Bichler - Manuel Herk, Lukas Weber (K), Maximilian Kammersberger, Markus Schmid, Johannes Hopf - Michael Steinberger, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Johannes Berghofer, Jakob Reumüller, Tobias Bauer, Simon Weitenthaler, Markus Prendler, Florian Enzinger



Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:1 (1:1)

27 Christian Hoffelner 1:1

5 Manuel Herk 0:1

