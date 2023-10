FC St. Margarethen/Kn. bleibt mit Sieg über TSV Neumarkt an Spitzenduo dran

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 21:43

FC St. Margarethen/Kn. gewann das Samstagsspiel gegen Neumarkt mit 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Margarethen wurde der Favoritenrolle gerecht. Damit liegen die Margarethener weiter nur einen Punkt hinter den Top-Teams Zeltweg und Niklasdorf.

Führung für die Gastgeber

Die ersten Minuten des Spiels verliefen recht ereignislos, aber in der 12. Minute gelang dem FC KBG St. Margarethen der Durchbruch. Florian Wechselberger erzielte das 1:0 nach einem Traumpass aus dem Mittelfeld. Die Neumarkter Abwehr wurde durch diesen Treffer aufgeschreckt und versuchte, sich zu sammeln. In der Folgezeit gab es einige Chancen für beide Mannschaften, aber es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Hubert Bichler mit einem starken Freistoß unter die Latte das 2:0 für St. Margarethen erzielte.

Die Neumarkter zeigten sich enttäuscht von ihrer Defensivleistung und versuchten, sich offensiv zurückzumelden. Allerdings blieben die Torschüsse eher ungefährlich, und die St. Margarethener Abwehr verteidigte geschickt. In der 45. Minute ging es in die Halbzeitpause, und die Neumarkter hatten einiges aufzuholen. Trainer Harding war gefordert, die richtigen Worte und Entscheidungen zu finden, um sein Team wieder in die Spur zu bringen.

Entscheidung gefallen

Die zweite Halbzeit begann, und die Neumarkter brachten einige neue Spieler ins Spiel. Doch trotz aller Bemühungen gelang es ihnen nicht, den Rückstand aufzuholen. Die St. Margarethener Abwehr verteidigte weiterhin stark, und die Neumarkter hatten Schwierigkeiten, gefährliche Torchancen zu kreieren. In der 69. Minute erhielt Max Zettler vom TSV Neumarkt eine Rote Karte nach einem Foul als letzter Mann. Dies erschwerte die Aufgabe für die Gäste noch weiter. In der Schlussphase des Spiels gab es noch einige Wechsel auf beiden Seiten, aber das Ergebnis änderte sich nicht. Das Spiel endete mit 2:0 für den FC KBG St. Margarethen.

Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld bei SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz an, schon zwei Tage vorher muss TSV Raiffeisen Neumarkt seine Hausaufgaben bei FC Zeltweg erledigen.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Auf Grund einiger Ausfälle von Stammkräften sind wir mit der Leistung absolut zufrieden. Der Kader ist mittlerweile auch in der Breite sehr gut aufgestellt.

In der ersten Halbzeit hatten wir das Spielgeschehen soweit im Griff. In der zweiten Hälfte vergab Neumarkt zu unserem Glück einen Elfmeter, danach hatten wir noch gute Chancen zu weiteren Treffern. Der Sieg geht somit in Ordnung."

Aufstellungen:

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Manuel Herk (K), Thomas Bichler, Michael Söllner, Jakob Reumüller - Michael Steinberger, Simon Weitenthaler, Hubert Bichler, Markus Schmid - Florian Wechselberger, Johannes Hopf



Ersatzspieler: Johannes Berghofer, Markus Vollmann, Tobias Bauer, Bastian Strohhäusl, Julian Karl Dietmaier, Markus Prendler



Trainer: Christoph Bergmayer

TSV Raiffeisen Neumarkt: Heiko Höritzer - Benjamin Maier, Dominik Gittersberger, Drazen Bradaric, Max Zettler - Xaver Kaiser, Daniel Meier, Thomas Huber (K), Marcel Höritzer - Raphael Höritzer, Benjamin Pressnitz



Ersatzspieler: Stephan Andreas Paulitsch, Lukas Steinbrugger, Raphael Pichler, Zalan Adam Miko, David Brenkusch, Andreas Reiter



Trainer: Georg Harding

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – TSV Raiffeisen Neumarkt, 2:0 (2:0)

31 Hubert Bichler 2:0

13 Florian Wechselberger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.