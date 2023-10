FC Zeltweg zeigt TSV Neumarkt Grenzen auf

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:16

Zeltweg erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen TSV Neumarkt. FC Zeltweg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neumarkt einen klaren Erfolg. Damit gehen Zeltweg und Niklasdorf weiterhin im Gleichschritt - Zeltweg liegt punktegleich mit Niklasdorf an der Tabellenspitze.

Neumarkter Eigentor

Die erste Halbzeit begann mit einem Nieselregen, der jedoch das Spieltempo nicht bremste. Schon früh ging der FC Zeltweg in Führung, als Steinbrugger einen Treffer erzielte, allerdings ins eigene Tor. Die Gäste hatten in dieser Phase bereits zwei gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Zeltweg dreht auf

In der 26. Minute erhöhte der FC Zeltweg auf 2:0, als Sekic einen Freistoß perfekt verwandelte. Die Gäste aus Neumarkt hatten Schwierigkeiten, die Zeltweger Angriffe zu verteidigen, und die Situation wurde in der 30. Minute noch kritischer, als Meier einen Treffer erzielte, der den Anschlusstreffer für TSV Neumarkt bedeutete. Die Partie war weiterhin von zahlreichen Chancen geprägt, aber es blieb bei diesem 2:1-Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit gab es keinen Wechsel, und das Spiel wurde mit derselben Intensität fortgesetzt. Trotzdem gelang es dem FC Zeltweg, ihre Führung auszubauen. In der 62. Minute erzielte Gruber das 3:1, gefolgt von Sekic, der in der 64. Minute auf 4:1 erhöhte. Die Stimmung auf dem Platz war gespannt, und die Karten flogen. In der 82. Minute erhielt ein Spieler von TSV Neumarkt eine Gelb-Rote Karte für ein Handspiel im Strafraum. Die Gäste kämpften, aber das 5:1 ließ nicht mehr lange auf sich warten. Pajic verwandelte einen Freistoß sehenswert in die Box.

Die errungenen drei Zähler gingen für Zeltweg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer FC Zeltweg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte Zeltweg. FC Zeltweg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und vier Unentschieden zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für Zeltweg, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält Neumarkt den sechsten Tabellenplatz bei. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat TSV Raiffeisen Neumarkt momentan auf dem Konto. Die Lage von TSV Neumarkt bleibt angespannt. Gegen FC Zeltweg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Zeltweg tritt am Mittwoch, den 25.10.2023, um 19:00 Uhr, bei SV Union Rainers Kobenz/Kn. an. Drei Tage später (15:00 Uhr) empfängt Neumarkt SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz.

Aufstellungen:

Zeltweg: Julian Hasler - Niklas Gally, Antonio Sekic, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz - Albin Kicaj, Amer Pajic , BEd (K), Ardi Kicaj - Lukas Sekic, Manuel Tafeit, Christian Hoffelner



Ersatzspieler: Mario Fehberger, Thomas Markus Brandner, Marcel Gruber, Patrik Rados, Emrah Tahirovic, Benjamin Leitner



Trainer: Marco Dorner

TSV Raiffeisen Neumarkt: Heiko Höritzer - Lukas Steinbrugger, Dominik Gittersberger, Rene Stummer (K), Drazen Bradaric - Daniel Meier, Rene Höritzer, Thomas Huber, Felix Ferner, Marcel Höritzer - Raphael Höritzer



Ersatzspieler: Elias Auer, Raphael Pichler, Benjamin Maier, Zalan Adam Miko, Benjamin Pressnitz, Andreas Reiter



Trainer: Georg Harding

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – TSV Raiffeisen Neumarkt, 5:1 (2:1)

83 Amer Pajic 5:1

65 Lukas Sekic 4:1

62 Marcel Gruber 3:1

31 Daniel Meier 2:1

26 Lukas Sekic 2:0

15 Eigentor durch Lukas Steinbrugger 1:0

