Krimi zwischen SV Oberwölz und FC St. Margarethen/Kn.

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SV Oberwölz und FC St. Margarethen/Kn. 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Wechselberger sein Team mit einem strammen Schuss aus der zweiten Reihe in der 28. Minute. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Lukas Brunner schoss für Oberwölz in der 49. Minute das erste Tor. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und St. Margarethen spielten unentschieden.

SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Oberwölz derzeit auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld in der Tabelle auf Platz vier. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

FC St. Margarethen/Kn. ist nun seit fünf Spielen, Oberwölz seit neun Partien unbesiegt.

SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei TSV Raiffeisen Neumarkt an. Einen Tag später empfängt St. Margarethen Atus Raika Niklasdorf.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war ein schwieriges Spiel für uns. Wir konnten uns kaum Chancen herausspielen, der Gegner war in den meisten Aktionen immer gedankenschneller. Jetzt heißt es, mit dem letzten Aufgebot die beiden anstehenden Spiele im Cup und in der Meisterschaft einigermaßen positiv zu gestalten."

Unterliga Nord B: SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:1 (0:1)

49 Lukas Brunner 1:1

28 Florian Wechselberger 0:1

