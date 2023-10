FC Zeltweg legt im Kampf um Herbstmeistertitel vor: Sieg bei SV Kobenz

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:36

Zeltweg erreichte einen 3:1-Erfolg bei SV Union Kobenz. FC Zeltweg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Damit legen die Zeltweger im Herbstmeistertitelkampf vor. Niklasdorf muss am Sonntag mit vier Toren Differenz gewinnen, um das Überwintern der Zeltweger auf Platz 1 zu verhindern.

Manuel Tafeit brachte für Zeltweg mit seinem Tor die Wende

Ausgeglichener Start

Die Anfangsphase des Spiels verlief ausgeglichen, bis in der 28. Minute Union Kobenz/Kn. in einer präzisen Aktion das Führungstor für die Heimmannschaft erzielte. In dieser Phase sorgte ein aufgebrachter Fan neben dem Spielfeld für zusätzliche Aufregung, der sich über eine gelbe Karte beschwerte. In der 33. Minute wurde ein Zeltweger im Strafraum zu Fall gebracht, doch der Schiedsrichter entschied überraschenderweise gegen einen Elfmeter, was für Diskussionen sorgte. In der 36. Minute sorgte ein aufsehenerregendes Manöver für Aufsehen, als ein Spieler von FC Zeltweg alleine auf das Tor zulief. Der Kobenzer Torwart parierte jedoch spektakulär mit dem Fuß und lenkte den Ball ins Aus. Kurz vor der Halbzeitpause glich der FC Zeltweg in der 43. Minute aus. Damit endete die erste Halbzeit mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Zeltweg zieht davon

Die zweite Halbzeit begann flott, FC Zeltwegs Manuel Tafeit in der 53. Minute einen Elfmeter sicher verwandelte und seiner Mannschaft die Führung verschaffte (1:2). Zeltweg übernahm mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel und drängte auf weitere Treffer. Das Spiel blieb hochspannend, und in der 88. Minute schlug Marcel Gruber von FC Zeltweg erneut zu und erhöhte den Vorsprung. Am Ende behielt der FC Zeltweg die Oberhand und feierte einen verdienten Sieg.

SV Union Kobenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Die Ausbeute der Offensive ist bei Kobenz verbesserungswürdig, was man an den erst 19 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Kobenz bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen. SV Union Rainers Kobenz/Kn. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im letzten Hinrundenspiel errang FC Zeltweg drei Zähler und weist als Tabellenerster nun insgesamt 31 Punkte auf. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Zeltweg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat FC Zeltweg neun Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Zeltweg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

SV Union Kobenz verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 16.03.2024 bei FC Rohrer Proleb wieder gefordert.

Aufstellungen:

Kobenz: Rene Nahrgang, Markus Feldbaumer, Patrick Eichberger, Julian Holzegger, Matthias Güttl, Michael Wolf, Florian Schreimaier, Ing. Daniel Hammer (K), Christian Zachorjansky, Tobias Feldbaumer, Michael Stock



Ersatzspieler: Daniel Stangl, Florian Kranz, Fabian Gruber, Mario Anditsch, Daniel Leitold, Paul Vollmann



Trainer: Ljubisa Susic

Zeltweg: Julian Hasler - Niklas Gally, Antonio Sekic, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz - Albin Kicaj, Amer Pajic , BEd (K) - Lukas Sekic, Marcel Gruber, Manuel Tafeit, Christian Hoffelner



Ersatzspieler: Manuel Moser, Timo Purgstaller, Thomas Markus Brandner, Patrik Rados, Emrah Tahirovic, Ardi Kicaj



Trainer: Marco Dorner

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – FC Zeltweg, 1:3 (1:1)

88 Marcel Gruber 1:3

53 Manuel Tafeit 1:2

44 Lukas Sekic 1:1

30 Daniel Hammer 1:0

