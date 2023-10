FC St. Margarethen/Kn. knöpft Atus Niklasdorf Punkt ab und macht FC Zeltweg zum Herbstmeister

Details Montag, 30. Oktober 2023 21:00

Das Spiel zwischen dem FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld und Atus Raika Niklasdorf in der Unterliga Nord B endete torlos. Beide Mannschaften kämpften hart auf dem Spielfeld, konnten aber keine Tore erzielen. Margarethen wird damit zum Herbstmeistermacher. Zeltweg konnte sein Spiel nämlich gewinnen und liegt jetzt zwei Punkte vor Verfolger Niklasdorf. Damit holen sich die Zeltweger den Herbsttitel. Detail: Margarethen hat im Herbst keine Niederlage kassiert.

Bevor das Spiel losgeht, gibt es eine Hiobsbotschaft für die Heim-Elf: Johannes Hopf hat sich beim Aufwärmen verletzt. Für ihn wird Simon Weitenthaler spielen.

Keine Treffer

Die erste Halbzeit verlief relativ ereignislos, und es gab nur wenige gute Torchancen für beide Teams. Die Niklasdorfer wurden in der 25. Minute offensiver und versuchten, mit einem Freistoß von Pigneter eine Torchance zu erarbeiten, aber keiner ihrer Spieler kam an den Ball. In der 33. Minute kam es nach einer Ecke zu einem Gestocher im Strafraum, und Reumüller hatte eine Überraschungschance, verfehlte das Ziel jedoch knapp.

Keine Geschenke

In der zweiten Halbzeit gab es einige Spielerwechsel auf beiden Seiten. In der 57. Minute hatte Niklasdorf eine vielversprechende Chance, aber der Torwart von St. Margarethen, Hörbinger, glänzte mit einer Parade. In der 63. Minute konnte Schmid von St. Margarethen die Verteidigung der Gäste alt aussehen lassen, verfehlte jedoch das Ziel. In der 66. Minute gab es einen weiteren Wechsel für Niklasdorf, bei dem Gutmann durch Ramskogler ersetzt wurde. Das Spiel verlief weiterhin torlos, und in der 91. Minute wechselte Niklasdorf Briza gegen Fellegger aus, während St. Margarethen Enzinger durch Bergmayer ersetzte.

Das Spiel endete letztendlich mit einem Unentschieden, wobei beide Mannschaften hart gekämpft, aber keine Tore erzielt hatten. Trotz einiger vielversprechender Szenen blieb der Pausenstand von 0:0 bis zum Schluss bestehen. Insgesamt war es ein spannendes Spiel, aber die Abwehrreihen beider Mannschaften waren stark, was zu einem torlosen Unentschieden führte.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war ein ausgeglichenes Spiel mit einem gerechten Ergebnis. Kompliment an Niklasdorf für die starke Hinrunde. Ebenso ein großes Kompliment an unsere Mannschaft, die in den letzten drei Spielen vier Verletzte und drei Urlauber verkraften musste und ungeschlagen geblieben ist. Zum Glück hatten wir keine gesperrten Spieler, sonst wäre es ganz schwierig geworden. Großes Dankeschön an Spieler, die bereits ihre Karriere beendet haben und uns ausgeholfen haben."

