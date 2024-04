FC Proleb beschert TUS Spielberg eine Fußball-Lehrstunde

Details Montag, 01. April 2024 21:17

FC Rohrer Proleb fertigte TUS Coconut Spielberg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 ab. FC Proleb setzte sich standesgemäß gegen TUS Spielberg durch. Im Hinspiel hatte Spielberg einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Für das erste Tor sorgte Jonas Mandl. In der zehnten Minute traf der Spieler von FC Rohrer Proleb ins Schwarze. Bereits in der 13. Minute erhöhte Stefan Pusterhofer den Vorsprung der Gastgeber. FC Proleb baute die Führung aus, indem Mandl zwei Treffer nachlegte (18./36.). Das überzeugende Auftreten von FC Rohrer Proleb fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit weiteren Toren von Markus Schinninger (54.), Mandl (67.) und Michael Hofer (79.) stellte FC Proleb den Stand von 7:0 her. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr FC Rohrer Proleb einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Bei FC Proleb präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Rohrer Proleb in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte FC Proleb bisher acht Siege und kassierte acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über TUS Coconut Spielberg ist FC Rohrer Proleb weiter im Aufwind.

TUS Spielberg bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga Nord B. Der Gast steht nach 16 Spieltagen an letzter Position des Klassements. 14:110 – das Torverhältnis von Spielberg spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier wird Spielberg nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag trifft FC Proleb auf SV Central Dancing Hinterberg, TUS Coconut Spielberg spielt tags darauf gegen Zeltweg.

Josef Krawagna (Obmann Spielberg): "Verdienter Sieg für Proleb - dennoch zu hoch. Wir hätten 1:0 in Führung gehen müssen, leider an die Stange! Nach der 2:0-Führung hatten wir wieder 2 Hunderter, die wir nicht nutzen konnten! Mit dem 3:0, was ein klares Abseits war, war es gelaufen! Ein überragender Mandl - vier Tore, ein Tor schöner als das andere, machte den Unterschied! Wir werden für die neue junge Mannschaft noch viel Zeit brauchen!"

Unterliga Nord B: FC Rohrer Proleb – TUS Coconut Spielberg, 7:0 (4:0)

79 Michael Hofer 7:0

67 Jonas Mandl 6:0

54 Markus Schinninger 5:0

36 Jonas Mandl 4:0

18 Jonas Mandl 3:0

13 Stefan Pusterhofer 2:0

10 Jonas Mandl 1:0

