Meisterstück? FC Zeltweg feiert klaren Sieg über SV St. Lorenzen/Kn.

Mit Zeltweg und St. Lorenzen trafen sich am Freitag zwei Topteams. Der Erste traf auf den Zweiten. Für die Gäste schien FC Zeltweg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Zeltweg wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert. Damit liegt Zeltweg sechs Runden vor Schluss nun fünf Punkte vor Lorenzen. War das das Meisterstück?

Sekic erzielte zwei Tore

Effektive Zeltweger

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Lorenzens Claudio Früstük versucht es gleich mit einem Schuss, doch kein Tor. Im Gegenzug Sekic mit einem Lupfer, doch der Ball geht über das Tor. Dann brachte ein Doppelpack FC Zeltweg in eine komfortable Position: Lukas Sekic war gleich zweimal zur Stelle (15./17.) - zunächst Fehler in der Hintermannschaft der Gäste, dann läuft Sekic alleine auf Seidl zu und macht ihn kalt mit einem klassischen Chip rein. Beim 2:0 Ein ein Ball aus dem nichts durch die ganze Abwehr und abermals läuft Sekic alleine auf Seidl zu und macht das Tor. Manuel Tafeit ließ den Anhang des Gastgebers unter den 611 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen - sehr starker Ball aus dem Mittelfeld über die Viererkette. Den Schnittball mit Goalie Seidl gewinnt Tafeit und schiebt ins leere Tor. Die Überlegenheit des Ligaprimus spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang startet Lorenzen wieder stärker und drückt auf den Anschlusstreffer. Dann hat man sogar Top-Chancen innerhalb einer Minute - zuerst klärt ein Zeltweger Verteidiger auf der Linie und kurze Zeit später geht der Ableger auf Blauensteiner alleine aus 11 Metern über das Tor. Zeltweg macht es besser. Der Treffer entschied die Partie endgültig zugunsten der Hausherren - Stanglpass von rechts und in der Mitte steht Rados alleine und schiebt ein. Letztlich feierte Zeltweg gegen SV St. Lorenzen/Kn. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit nur zwölf Gegentoren stellt FC Zeltweg die sicherste Abwehr der Liga. Zeltweg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. FC Zeltweg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Die gute Bilanz von St. Lorenzen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV St. Lorenzen/Kn. bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. St. Lorenzen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Zeltweg in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Trotz der Niederlage fiel SV St. Lorenzen/Kn. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei.

Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt FC Zeltweg bei SV Central Dancing Hinterberg an, schon einen Tag vorher muss St. Lorenzen seine Hausaufgaben bei SVU Murau erledigen.

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preis (Sportlicher Leiterin Zeltweg): "Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Burschen haben das gut gemacht. Wir haben die Tore auch jeweils zum richtigen Zeitpunkt gemacht."

Aufstellungen:

Zeltweg: Julian Hasler - Timo Purgstaller, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz, Rene Baumgartner (K) - Christian Krug, Albin Kicaj, Amer Pajic - Christian Hoffelner, Lukas Sekic, Manuel Tafeit



Ersatzspieler: Manuel Moser, Niklas Gally, Collins Efe Giegbefumwen, Ardi Kicaj, Marcel Gruber, Patrik Rados



Trainer: Marco Dorner

St. Lorenzen/Kn.: Christoph Seidl - Lukas Hinteregger, Fabian Stocksreiter, Marco Früstük - Alexander Hollmann (K), Thomas Hinteregger, Manuel Faschingbauer, Claudio Früstük - Alexander Holzer, Niklas Blauensteiner, Alexander Leitold



Ersatzspieler: Heinz Peter Greimelmaier, Moritz Früstük, Jonas Kamper, Thomas Maier, Tim Tastel, Michael Koller



Trainer: Robert Früstük

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – SV St. Lorenzen/Kn, 4:0 (3:0)

80 Patrik Rados 4:0

45 Manuel Tafeit 3:0

17 Lukas Sekic 2:0

15 Lukas Sekic 1:0

