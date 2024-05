Gruber-Festspiele bei klarem Sieg von FC Zeltweg gegen SV Lobmingtal

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:23

Im Rahmen der 24. Runde der Unterliga Nord B lieferten sich der FC Zeltweg und der SV Lobmingtal ein aufregendes Match, das mit einem klaren 4:1 Sieg für die Heimmannschaft endete. Besonders herausragend war die Leistung von Marcel Gruber, der alleine vier Tore für sein Team erzielte und damit den Sieg fast im Alleingang sicherte.

Zeltweg legt stark los

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff und es dauerte nicht lange, bis Marcel Gruber seine herausragende Form unter Beweis stellte. Schon in der 16. Minute schockte er die Gäste mit einem Traumtor zum 1:0 für den FC Zeltweg. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf, in dem Zeltweg klar die Oberhand behalten sollte. Das Spiel entwickelte sich schnell zu einer einseitigen Angelegenheit, bei der Zeltweg kontinuierlich Druck machte und Lobmingtal sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnte.

Grubers Gala-Vorstellung

Kurz vor der Halbzeitpause baute Zeltweg seine Führung weiter aus. In der 45. Minute verwandelte Marcel Gruber einen Elfmeter souverän und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Dieser Treffer gab dem FC Zeltweg zusätzliche Sicherheit, mit der sie in die zweite Halbzeit starteten. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Marcel Gruber, der mit seinem dritten Tor zum 3:0 traf und damit einen Hattrick perfekt machte. Seine außergewöhnliche Leistung setzte sich in der 75. Minute fort, als er seinen vierten Treffer des Tages erzielte und das Ergebnis auf 4:1 schraubte.

Zwischenzeitlich konnte der SV Lobmingtal durch Fabian Plöbst in der 58. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen, doch dieser Treffer war mehr Trost als Wende. Trotz des Ehrentreffers blieben die Bemühungen der Gäste größtenteils wirkungslos gegen die dominante Spielweise von Zeltweg.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1 Sieg für den FC Zeltzug, bei dem Marcel Gruber als überragender Spieler des Tages gefeiert wurde. Seine beeindruckende Performance mit vier Toren war der Schlüssel zum Erfolg und unterstrich die Stärke des Teams in diesem wichtigen Ligaspiel. Der SV Lobmingtal hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten, mit der Gewissheit, dass es an diesem Tag wenig zu holen gab gegen ein so stark aufspielendes Zeltweg.

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preis (Sportliche Leiterin Zeltweg): "Das war heute eine einseitige Angelegenheit. Wir waren in allen Situationen überlegen. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte, sind jetzt aber schon bei der nächsten Aufgabe, die nicht einfach wird. Die Burschen werden aber wieder mit der selben Konzentration ins Match gehen wie gegen Lobmingtal."

Aufstellungen:

Zeltweg: Julian Hasler - Timo Purgstaller, Patrik Rados, Nico Fritz, Rene Baumgartner (K) - Christian Krug, Albin Kicaj, Amer Pajic - Lukas Sekic, Marcel Gruber, Manuel Tafeit



Ersatzspieler: Manuel Moser, Collins Efe Giegbefumwen, Ardi Kicaj, Emrah Tahirovic, Lukas Daniel Hasler, Benjamin Leitner



Trainer: Marco Dorner

Lobmingtal: Fabian Feyerl - Stefan Gruber, Jan Hatz, Marco Egger, Florian Freigassner - Julian Kaiser (K), Lukas Staubmann, Lucas Leitner, Michael Grandl - Marcel Koch, Fabian Plöbst



Ersatzspieler: Kevin Friedl, Max Herk, Tobias Kaltenegger, Dominik Wolfgang Kogelnig, Markus Feyerl, Fabian Radner



Trainer: Rene Mitteregger

Unterliga Nord B: Zeltweg : Lobmingtal - 4:1 (2:0)

75 Marcel Gruber 4:1

58 Fabian Plöbst 3:1

50 Marcel Gruber 3:0

46 Marcel Gruber 2:0

16 Marcel Gruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.