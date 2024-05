FC St. Margarethen/Kn. zieht gegen TSV Neumarkt den Kürzeren

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:28

Der TSV Neumarkt besiegte am Samstagnachmittag den FC St. Margarethen/Kn. mit einem Endstand von 4:2. Das Match, das in der 24. Runde ausgetragen wurde, bot den Zuschauern in der Fernwärme Neumarkt Arena zahlreiche Höhepunkte und Tore, die die Fans begeisterten. Beinahe wären die Gäste aber noch einmal herangekommen.

Starke Anfangsphase und Dominanz von TSV Neumarkt

Bereits ab der 1. Minute demonstrierte Neumarkt seine Absicht, die Partie zu klar zu gewinnen. Der erste Treffer des Spiels fiel in der 9. Minute durch Daniel Meier, der nach einer hervorragenden Kombination mit einer spektakulären Aktion das 1:0 für Neumarkt erzielte. Die Heimmannschaft setzte ihre offensive Spielweise fort und baute ihre Führung in der 20. Minute aus, als Xaver Kaiser nach einem gekonnten Spielzug den Ball im Netz unterbrachte. Nur vier Minuten später, in der 24. Minute, köpfte Rene Stummer gekonnt ein und erhöhte auf 3:0 für Neumarkt, was die Fans vor Begeisterung jubeln ließ.

Kampfgeist von FC St. Margarethen/Kn.

FC St. Margarethen/Kn. kam jedoch stärker aus der Halbzeitpause zurück. In der 34. Minute gelang es Mario Freitag, den Rückstand zu verkürzen, indem er zum 3:1 traf. Die Gäste zeigten weiterhin Kampfgeist und konnten in der 59. Minute durch einen Elfmeter von Johannes Hopf das Spiel auf 3:2 heranführen. Diese Phase des Spiels war geprägt von intensiven Aktionen beider Teams, wobei Neumarkt versuchte, den Vorsprung zu sichern und St. Margarethen/Kn. auf den Ausgleich drängte.

Die entscheidende Antwort von TSV Neumarkt kam jedoch in der 84. Minute, als Raphael Pichler nach einer präzisen Vorarbeit das 4:2 erzielte und damit das Spiel zugunsten der Heimmannschaft entschied. Trotz einer gelb-roten Karte für Zalan Adam Miko in der 83. Minute, konnte Neumarkt die Kontrolle über das Spiel behalten und den Sieg sicherstellen.

In den Schlussminuten des Spiels versuchte FC St. Margarethen/Kn. noch einmal alles, um den Rückstand aufzuholen, doch Neumarkt verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu. Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 4:2-Sieg für TSV Neumarkt, was ihnen wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft sicherte.

Stimmen zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "In den ersten 30 Minuten waren wir nicht anwesend. Neumarkt überrollte uns, wobei wir es ihnen auch sehr leicht machten. Mit dem 1:3 Anschlusstreffer plötzlich ein komplett anderes Spiel. Die 2. Spielhälfte gehörte nur mehr uns und wir hatten sehr viele Chancen, dieses Spiel vielleicht komplett zu drehen. Trotzdem ein nicht unverdienter Sieg von Neumarkt."

Georg Hardinger (Trainer Neumarkt): "Neumarkt daheim ist für jede Mannschaft schwer. Der Sieg war schwer, aber verdient! Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte."

Aufstellungen:

TSV Raiffeisen Neumarkt: Heiko Höritzer - Benjamin Maier, Dominik Gittersberger, Rene Stummer, Xaver Kaiser, Drazen Bradaric - Daniel Meier (K), Felix Ferner, Zalan Adam Miko - Raphael Höritzer, Benjamin Pressnitz



Ersatzspieler: Elias Auer, Lukas Steinbrugger, David Macheiner, Raphael Pichler, Paul Ferner, Andreas Reiter



Trainer: Georg Harding

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Christoph Lenger - Mario Freitag, Thomas Kargl, Matthias Hopf - Tobias Bauer, Maximilian Kammersberger, Hubert Bichler, Johannes Hopf - Michael Steinberger (K), Simon Weitenthaler, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Johannes Berghofer, Bastian Strohhäusl, Manuel Herk, Markus Prendler, Lukas Weber, Julian Karl Dietmaier



Trainer: Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: Neumarkt : St. Margarethen - 4:2 (3:1)

84 Raphael Pichler 4:2

59 Johannes Hopf 3:2

34 Mario Freitag 3:1

24 Rene Stummer 3:0

20 Xaver Kaiser 2:0

9 Daniel Meier 1:0

