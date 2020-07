USC Sonnhofen: Breiterer Kader als Basis für eine erfolgreiche Saison!

Details Mittwoch, 08. Juli 2020 09:19

Aufgrund der Covid-19-Pandemie blickten alle Amateurvereine österreichweit in den vergangenen Wochen und Monate ins Ungewisse. Durch den für Ende August anvisierten Neustart der Meisterschaften können die Verantwortlichen der Vereine nun mit ihren Planungen voranschreiten. Dies ist natürlich auch beim USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen der Fall. In der abgebrochenen Vorsaison konnte man aus 13 Spielen lediglich sieben Punkte ergattern und musste auf dem letzten Platz der Unterliga Ost überwintern. Die Corona bedingte Annullierung könnte für das Team aus Sonnhofen nun die Möglichkeit sein neu durchzustarten.

Mit verschärften Blicken will das Team des USC Sonnhofen im August in den Ligabetrieb starten.

Der Fußball geht ab

Mit großer Vorfreude blickt man natürlich auch in Sonnhofen auf die am 28. bis 30. August geplante erste Meisterschaftsrunde der Saison 2020/21. Rene Scherleitner, der sportliche Leiter des USC, blickt auf die kommenden Wochen und Monate zurück: „Die Corona bedingte Fußballpause hat zunächst jedem ein Stück weit gut getan. Wir haben mit Anfang Juni Übungseinheiten unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen auf freiwilliger Basis angeboten. Dies wurde auch sehr gut angenommen und man hat schnell bemerkt, dass die Freude über das Zusammenfinden richtig groß war. Durch das Heimprogramm sollten die Spieler fit für den offiziellen Trainingsstart sein, welcher in dieser Woche stattfindet. In diesen Zeiten merkt man erst, wie sehr der Fußball abgehen kann.“

Den eingeschlagenen Weg verfolgen

In der Tabelle will man in Sonnhofen natürlich besser als im abgebrochenen Herbst abschneiden. Der dafür zuständige Übungsleiter nennt sich weiterhin Peter Rossegger. Rene Scherleitner zu dieser Entscheidung bzw. zu den Zielen in der kommenden Spielzeit: „Wir haben als Verein kein tabellarisches Ziel vorgegeben, gute Spiele abzuliefern und somit die nötigen Punkte zu holen ist das oberste Bestreben. Der Blick ist nach vorne und nicht in den Rückspiegel gerichtet. Peter Rossegger bleibt weiterhin unser Trainer, das haben wir von Anfang an klar vereinbart. Der Trainer und auch die Spieler haben in dieser Zeit einen guten Charakter bewiesen und mit fast allen wurde eine Einigung für die neue Saison erzielt. Bei uns kommen beinahe alle Spieler aus dem Pöllauer Tal, diese Strategie wollen wir zweifelsohne über die nächsten Jahre weiter verfolgen.“

Breiterer Kader

Der Kader des USC wurde während der fußballfreien Zeit etwas vergrößert, auch um bei Verletzungsmiseren in der Zukunft besser reagieren zu können. Mit Michael Seemann und Jonas Baumgartner holte man zwei Spieler vom TSV Pöllau zurück nach Sonnhofen. Ebenfalls aus Pöllau kommt Daniel Bauernhofer, der Mittelfeldmann wechselt nach 13 Jahren beim TSV das Trikot. Florian Kernbichler feiert nach Kreuzbandriss sein Comeback und steht in der kommenden Saison wieder zur Verfügung. Demgegenüber stehen die Abgänge von Markus Rosenberger (Ilztal) sowie Matthias Felber.

by: Ligaportal/WM

