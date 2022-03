Offener Abtausch: Vorau und Strallegg teilen sich die Punkte

Details Samstag, 26. März 2022 12:31

In der Begegnung des TuS Spitzer Engineering Vorau gegen den UFC Bäckerei Felber Strallegg trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste zogen sich gegen TuS Spitzer Engineering Vorau achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel wurde Tus Vorau mit 1:5 abgeschossen.

Strallegg geht sehr rasch in Führung

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 100 Zuschauern bereits flott zur Sache. Andreas Friesenbichler (Namensvetter vom Trainer) stellte die Führung von UFC Strallegg her (2.). Vorau brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Strallegg hatte bis zur Pause Bestand. Was der Gastgeber auch versucht auf dte Beine zu stellen, die sehr bemüht agierenden Strallegger haben die passende Antwort parat. Hinzu kommt, die Gäste verfügen mit Anton Gissing, über einen sehr verlässlichen Schlussmann - Halbzeitstand demnach auch 0:1.

Vorau belohnt sich für das Bemühen

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes verändern. Vorau führt zwar die technisch etwas feinere Klinge. Aber vor des Gegners Tor agiert man weiter etwas zu umständlich. Bis zur 67. Minute, da platzt Markus Zarnhofer die Hutschnur bzw. ist er mit dem 1:1-Ausgleichstor zur Stelle. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Tus Vorau mit UFC Bäckerei Felber Strallegg kein Sieger ermittelt. Spielendstand: 1:1 - eine soweit leistungsgerechte Punkteteilung.

Vorau befindet sich mit 25 Zählern kurz nach dem Start der Saison im Niemandsland der Tabelle. 7 Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang TuS Spitzer Engineering Vorau auch nur ein Sieg in fünf Partien.

UFC Strallegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Strallegg unteres Mittelfeld. Vier Siege, ein Remis und 10 Niederlagen hat UFC Bäckerei Felber Strallegg momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war UFC Strallegg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Samstag reist Tus Vorau zu USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen, zeitgleich empfängt Strallegg SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel:

Andreas Friesenbichler, Trainer Strallegg:

"Angesichts der ersten Hälfte, wir verzeichneten doch ein deutliches Chancenplus, war für uns in Summe betrachtet mehr drinnen gewesen. Wenngleich der Gegner dann nach dem Seitenwechsel das Zepter in der Hand hatte. Wir sind was die Chancenverwertung anbelangt, sehr leichtfertig mit den Möglichkeiten umgegangen."

Startformationen:

Vorau: Sebastian Rainer Lang, Sebastian Gruber, Mathias Kolb, Michael Scherbichler, Christian Schneeberger, Dario Potrosko, Markus Kolb, Tobias Kolb, Markus Zarnhofer, Mathias Kager (K), Almir Dzaferovic

Strallegg: Anton Gissing - Marcell Wallner, Lukas Königshofer, Andreas Friesenbichler, Boban Vasov - Mag. phil. Gregor Weissensteiner (K), Christoph Baumegger, David Friesenbichler, Benjamin Tauchhammer - Jaka Kuhar, Mak Karabegovic



Vorau Kunstrasen, 100 Zuseher, Vedad Emso

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: TuS Spitzer Engineering Vorau – UFC Bäckerei Felber Strallegg, 1:1 (0:1)

67 Markus Zarnhofer 1:1

2 Andreas Friesenbichler 0:1