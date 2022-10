Gutenberg schlägt Pinggau-Friedberg im Kellerduell

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:19

Pinggau-F. machte im Kellerduell gegen Gutenberg eine schlechte Figur und verlor mit 1:4.

Julian Reiter brachte SV Gutenberg in der 19. Spielminute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gast, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. FC Pinggau-Friedberg gelang mithilfe von Gutenberg der Ausgleich, als Andreas Ottacher das Leder in das eigene Tor lenkte (49.). SV Gutenberg schoss in der 63. Minute das Tor zum 2:1. Florian Hutter erhöhte für Gutenberg auf 3:1 (71.). In der Nachspielzeit besserte Reiter seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SV Gutenberg erzielte. Im Endeffekt kassierte Pinggau-Friedberg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit nur elf Treffern stellt Pinggau-F. den harmlosesten Angriff der Unterliga Ost. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC Pinggau-Friedberg auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Bei Gutenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Gutenberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz.

Pinggau-Friedberg verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Gutenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten.

Am kommenden Samstag trifft Pinggau-F. auf USC Rogner Bad Blumau, SV Gutenberg spielt tags zuvor gegen Union Gross Steinbach.

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – SV Gutenberg, 1:4 (0:1)

95 Julian Reiter 1:4

71 Florian Hutter 1:3

63 Juergen Gottlieb 1:2

49 Eigentor durch Andreas Ottacher 1:1

19 Julian Reiter 0:1