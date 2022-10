Hartberg/U. nicht zu stoppen - Klarer Sieg gegen Oberes Feistritztal

Details Montag, 31. Oktober 2022 12:44

Für FC Oberes Feistritztal gab es in der Partie gegen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Damit wurde USV Hartberg/U. der Favoritenrolle vollends gerecht. Die Hartberger bestätigen damit ihren Herbstmeistertitel und überwintern sechs Punkte vor der Konkurrenz aus Sonnhofen. Oberes Feistritztal ist Neunter mit 16 Punkten auf dem Konto.

Dabei ist das Spiel zu Beginn noch offen geführt. Auch die Gäste spielen durchaus mutig nach vorne. Dann erhöhen aber zusehends die Hartberger die Taktzahl: Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete sich schließlich Jakob Mogg verantwortlich (29.) - Flanke aus dem Halbfeld in die Mitte - rund 25 Meter vor dem Tor - und Mogg nimmt sich das Leder wunderschön mit und trifft halbvolley ins kurze Kreuzeck - Traumtor! Mit der Führung im Rücken wollen die Hartberger nachlegen, bis zur Halbzeitpause konnte aber keine der Mannschaften ihre Torbilanz verbessern.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Hartbergern, die dort weitermachen, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Johannes Kratzer versenkte die Kugel schließlich zum 2:0 (66.) im Netz. Die Gäste verlieren den Ball im Mittelfeld, Hartberg schaltet sofort um und Kratzer umkurvt noch einen Verteidiger, bevor er aus 16 Metern unhaltbar abzieht. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Zwar versuchen die Gäste noch einmal alles, doch gegen die bärenstarken Hartberger ist auch an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Mogg gelingt in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Hartberg/U (81.) - wieder Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Feistritztaler, mustergültiger Konter und Mogg braucht nach einem Querpass nur noch ins leere Tor zu schießen. Das 3:0 ist gleichzeitig der Endstand. Schließlich strich USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung die Optimalausbeute gegen Oberes Feistritztal ein.

USV Hartberg/U. ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Unterliga Ost. Der Defensivverbund von Hartberg/U ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte USV Hartberg/U. zehn Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Hartberg/U die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

FC Oberes Feistritztal findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Oberes Feistritztal noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 18.03.2023 fährt USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung dann im nächsten Spiel zu SV Schermann Erdbau Rohrbach, während FC Oberes Feistritztal einen Tag früher bei SV Gutenberg antritt.

Roland Wurm (Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal): „Hartberg/U hat heute verdient gewonnen. Unsere erste Halbzeit war noch in Ordnung, in der zweiten Halbzeit hat Hartberg/U alles klar gemacht. Die Leistung des Gegners muss man anerkennen. Glückwunsch zum Herbstmeistertitel.“

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – FC Oberes Feistritztal, 3:0 (1:0)

81 Jakob Mogg 3:0

66 Johannes Kratzer 2:0

29 Jakob Mogg 1:0