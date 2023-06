USV Hartberg gewinnt auswärts, ist Meister und steigt auf !

Details Samstag, 10. Juni 2023 22:48

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung holte am Samstagabend die letzten drei Punkte um den Meistertitel zu fixieren. Die Beobachter waren sich einig, dass Oberes Feistritztal als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang nicht verwunderte - man hat also die Nerven behalten und den direkten Aufstieg fixiert. Vor heimischem Publikum war USV Hartberg im Hinspiel im Herbst ein 3:0-Sieg geglückt. Am Ende der Begegnung waren Hartberg aufgestiegen und der FC Oberes Feistritztal abgestiegen.

Seit Oktober war man Tabellenführer und man verteigte den ersten Platz bis zur letzten Runde

Der Tabellenführer erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Justin Lukas Nowotny traf in der zweiten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung zum 0:1: Justinnn Nowotnyyyy nach Traumvorlage von Niki Mogg JanLechner, Ticker-Reporter

Niklas Mogg nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Jetzt waren es nur noch 45 Minuten in der Unterliga für die Gäste.

Lukas Kleinhappl vollendete per Kopf zum dritten Tagestreffer in der 83. Spielminute. Kurz vor Ultimo war noch Manuel Mock zur Stelle und zeichnete für den Ehrentreffer vom FC Oberes Feistritztal verantwortlich (89.). Hartberg holte die drei Punkte, die man für den Aufstieg brauchte. Ein Aufsteiger und ein Absteiger standen nach dem Spiel auf dem Rasen.

Das Fazit für die beiden Teams - unterschiedlicher könnten es nicht sein

In der 97.Minute dieser letzten Runde überholte die Weiz Reserve die Gastgeber in der Tabelle und so steigt man aus der Unterliga Ost ab. Die Auftritte der Heimmannschaft in dieser Saison kamen eher bescheiden daher, wie die Bilanz aus fünf Siegen, sechs Unentschieden und 15 Niederlagen erkennen lässt. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FC Oberes Feistritztal auch nur ein Sieg in fünf Partien, das war für den jungen Club dann zu wenig um die Klasse zu halten.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Unterliga Ost feiern. Mit einem sehr guten Torverhältnis von 70:31 geht für USV Hartberg eine erfolgreiche Saison zu Ende. Sowohl offensiv als auch defensiv wusste man zu überzeugen. Niederlagen hatten für den Meister im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung punktlos vom Feld. 18-mal holte man die volle Zählerausbeute, viermal spielte der USV unentschieden. Man zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Stimme zum Spiel:

Roland Wurm - Obmann Oberes Feistritztal

"Ich möchte Hartberg Umgebung zur Meisterschaft gratulieren, absolut verdient. Die Tabelle lügt nicht und nach 26 Runden ist alles verdient, egal welche Richtung. Wir haben es uns heuer nicht verdient. Zur Bezirkshauptstadt kann ich nur sagen, Top Idee mit Eurer 2er. Zwei Mal nicht antreten und wenn es brennt, dann RLO."

Unterliga Ost: FC Oberes Feistritztal – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 1:3 (0:2)

89 Manuel Mock 1:3

83 Lukas Kleinhappl 0:3

28 Niklas Mogg 0:2

1 Justin Lukas Nowotny 0:1

Aufstellungen: FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Stefan Tödling, Philipp Reinprecht, Lukas Elmleitner, Gerald Wurm - Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Florian Fuchs, Michael Windhaber, Matthias Doppelreiter, Vito Lapic



Ersatzspieler: Andreas Breitegger, Martin Hofbauer, Manuel Mock, Simon Dornhofer, Tobias Pregartner, Lukas Wurm



Trainer: Christian Deutschmann

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Marin Tabakovic, Lukas Kleinhappl, Patrick Pichlbauer, Thomas Kager - Josef Pöltl, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg, Filip Misimi



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Josua Oprea, Manuel Pöttler, Florian Kittinger, Marc Hörzer



Trainer: Patrick Gruber Bericht Florian Kober

