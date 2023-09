Piskac schnürt Doppelpack gegen Gross Steinbach - Burgau gewinnt 3:0

Details Sonntag, 17. September 2023 19:11

Union Gross Steinbach konnte SC Profi Max Burgau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Auf dem Papier ging SC Burgau als Favorit ins Spiel gegen Gross Steinbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Lediglich in der Schlussphase bäumten sich die Gastgeber energisch auf.

Vor wenigen Wochen stellte man Bruno Piskac in Burgau vor und man hat ein gutes Händchen bewiesen

Zur Pause führt die Pomper Truppe mit 2:0

In den ersten Minuten passierte noch nicht sehr viel am Rasen. Nach einer guten Viertelstunde ging es dann aber los. Bruno Piskac markierte vor 120 Zuschauern die Führung durch einen Foulelfmeter für SC Profi Max Burgau (16.).

Eine Flanke in den Strafraum von Großsteinbachs Jürgen Wilfling lenkt ein Verteidiger der Gäste beinahe ins eigene Tor. Torhüter Alex Zsifkovits kann den gerade noch ablenken. Kevin Wagner, Ticker-Reporter

Für das 2:0 des Gasts zeichnete Christopher Feiner verantwortlich (23.). In der Folge kamen die Gäste zu weiteren Chancen, Gross Steinbach spielte tapfer mit, konnte aber kaum zu zwingenden Möglichkeiten kommen. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Am Ende stand ein klarer 3:0 Auswärtssieg für Burgau

Mit dem 3:0 sicherte Piskac SC Burgau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (51.).

Tor, Toor, Tooor für SC Profi Max Burgau zum 0:3, Torschütze: Bruno Piskac Nr. 12.Nachdem Lukas Kummer Nr. 20 alleine aufs Tor zulief und der Goalie den Schuss blocken konnte, fiel der Ball dem Torschützen vor die Füße und schob ihn rein. Kevin Wagner, Ticker-Reporter

In der Folge bäumte sich der Gastgeber noch einmal auf, scheiterte jedoch mit mehreren guten Möglichkeiten. Unter dem Strich verbuchte SC Profi Max Burgau gegen Gross Steinbach einen 3:0-Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Union Gross Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es in diesem Bereich einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Im Angriff weist man momentan auch deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. Union Gross Steinbach musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan düster. Man wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Union Gross Steinbach hält SC Burgau auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SC Profi Max Burgau. Insgesamt erst sechsmal gelang es dem Gegner, SC Burgau zu überlisten. Drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat SC Profi Max Burgau momentan auf dem Konto. SC Burgau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Gross Steinbach ist SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal (Samstag, 18:00 Uhr). SC Profi Max Burgau misst sich am selben Tag mit USV Pöllauberg (16:00 Uhr).

Gross Steinbach: Attila Soos, Alexander Josef Grabmayer, Matthias Josef Voit, Jonas Pascal Maier-Sampt, Leo Kovacic, Milan Kalamar, Michael Voit, Jürgen Wilfling, Claudio Azola, Georg Voit (K), Daniel Grabenhofer



Ersatzspieler: Oliver Paier, Richard Ertl, Bence Szabó, Philipp Welser, Luca Goldschmidt



Trainer: Markus Rechling

SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, Franjo Pintaric, David Kummer, Tobias Kirisits - Fabian Fuchs, Janik Laschet, Bruno Piskac, Lukas Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Tarik Sivic, Sebastian Schalk, Dominik Krammer, Shamil Abdullaev, Erik Taucher, Ben Taucher



Trainer: Christoph Pomper Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – SC Profi Max Burgau, 0:3 (0:2)

51 Bruno Piskac 0:3

23 Christopher Feiner 0:2

16 Bruno Piskac 0:1

