Rohrbach biegt den SV Ilztal nieder - Schmallegger verletzt

Details Sonntag, 17. September 2023 12:47

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Schermann Erdbau Rohrbach gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Unter strahlendem Sonnenschein und perfekten Platzbedingungen versammelten sich knapp 200 begeisterte Zuschauer im Stadion von Rohrbach, um das spannende Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schermann Erdbau Rohrbach und dem SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal in der Unterliga Ost zu verfolgen. Schiedsrichter Daniel Stampfl leitete die Partie. Die Voraussetzungen waren klar: Ilztal hatte die Möglichkeit, mit einem Sieg die Tabellenführung zurückzuerobern, während Rohrbach bei einem Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren konnte. Nach den Ergebnissen vom Freitagabend, bei denen in fünf Partien unglaubliche 28 Tore fielen, versprach das Duell auf dem Rasen eine weitere hochdramatische Begegnung zu werden.

Das Spiel begann und in den ersten Minuten gab es auf beiden Seiten noch keine klaren Tormöglichkeiten.

In der 12. Minute bot sich Ilztal die erste Chance des Spiels, als Rene Flatschacher nach einem Freistoß knapp über das Tor köpfelte. Kurz darauf wurde eine vielversprechende Aktion der Ilztaler wegen Abseits abgepfiffen.

Nach 20 Minuten hatte Ilztal mehr Spielanteile, konnte aber noch keine zwingende Torchance herausspielen. Die beste Möglichkeit bot sich in der 28. Minute, als Schmallegger aus kurzer Distanz das Tor verfehlte.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber, die von einem unglücklichen Vorfall profitierten. Beim Freistoß, der zur Führung führte, wurde ein Ilztaler Spieler in der Mauer im Gesicht getroffen, und der Ball gelangte zu Peter Schermann, der ihn eiskalt im langen Eck versenkte.

Keine Tore mehr in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, und Ilztal drängte auf den Ausgleich. In der 57. Minute kam es zu einer Verletzungspause, als zwei Ilztaler Spieler bei einem Zusammenprall verletzt wurden. Nach kurzer Behandlung ging das Spiel jedoch weiter. Marco Schmallegger verletzte sich jedoch in der Folge schwerer und musste ins Spital gebracht werden.

Schmallegger muss leider von der Rettung abtransportiert werden, wir wünschen alles Gute und schnelle Genesung! DJ17, Ticker-Reporter

Im Laufe der zweiten Halbzeit gab es zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten und das Spiel blieb hart umkämpft.

Trotz des Drucks von Ilztal konnte Rohrbach die Führung bis zum Schlusspfiff verteidigen. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber, die damit drei wichtige Punkte einfuhren.

Die Spieler und Fans verabschiedeten sich nach einem intensiven Spiel, das Rohrbach einen wichtigen Sieg bescherte und Ilztal vorerst von der Tabellenspitze verdrängte.

So steht es Ilztal und Rohrbach - so geht es nächste Woche weiter

In der Tabelle liegt SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal nach der Niederlage auf dem zweiten Rang. Mit beeindruckenden 20 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Unterliga Ost, allerdings fand Rohrbach diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Mit dem Gewinnen tut sich SVU Ilztal momentan schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Schermann Erdbau Rohrbach ist auf gegnerischer Anlage USV KAGER Bau Grafendorf (Freitag, 19:00 Uhr). Einen Tag später misst sich SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal mit Union Gross Steinbach.

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Peter Pfeifer, Stefan Schlögl, Denis Besirevic, Peter Schermann, Gasper Trdan, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Daniel Reiterer, Roland Lechner, Enes Rujovic



Ersatzspieler: Gabor Sipos, Moritz Teichert, Florian Wukits, Lukas Gleichweit, Thomas Viktor Zingl, Kevin Jürgen Bonstingl



Trainer: Peter Pfeifer

Ilztal: Robert Wenig - Julian Hoefler, Stefan Romen, Jens Hölzl, Rene Flatschacher - David Kulmer (K), Lukas Pertl, Haris Causevic, Marco Schmallegger, Nicola Kolenz - Bernhard Koller



Ersatzspieler: Alexander Oliver Pöttler, Leon Polzhofer, Heiko Hoelzl, Jonas-Valentin Schnur, Fabio Pregartner, Marco Klamminger



Trainer: Marcus Bruckner Bericht Florian Kober - Foto SV Rohrbach

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 1:0 (1:0)

37 Peter Schermann 1:0

