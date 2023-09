Gutenberg beendet die Negativserie - 2:0 gegen Pischelsdorf

Details Samstag, 23. September 2023 13:10

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Gutenberg. Die Gastgeber setzten sich mit einem 2:0 gegen SV Pischelsdorf durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Gutenberg die Nase vorn und holte den ersten Saisonsieg.

Marcel Rössl zeigte am Freitagabend eine starke Partie und war einer der Garanten für den ersten Punktgewinn der Gutenberger

Schnelles Tor für die Gastgeber per Penalty

Für das erste Tor sorgte Florian Hutter. In der fünften Minute traf der Spieler von Gutenberg per Elfmeter ins Schwarze. Das war für das Tabellenschlusslicht endlich einmal ein guter Spielbeginn.

Es gab in einem ausgeglichenen Spiel Chancen auf beiden Seiten, so für Pischelsdorf als man nach einer knappen halben Stunde in bester Position den Ball nach einem Kopfball nicht im Netz unterbringen konnte. Schiedsrichter Gehrer beendete die erste Halbzeit mit einer knappen 1:0 Führung der Reiter-Truppe.

Zunächst das 2:0, dann pariert Rössl einen Elfmeter

Lukas Oberlojer erhöhte den Vorsprung von Gutenberg nach 51 Minuten auf 2:0 mit einem perfekten Weitschuss. Nun drängte der Gast auf den Anschlusstreffer, scheiterte jedoch mehrfach an Keeper Marcel Rössl. So auch in der 86.Minute als der von Eggersdorf ausgeliehene Keeper einen Elfmeter spektakulär abwehrte.

Die Gäste heute sehr ineffizient vor dem Tor. Mehr Chancen, mehr Schüsse aufs Tor, doch noch immer kein Treffer. raphizie, Ticker-Reporter

Am Schluss schlug SV Gutenberg Pischelsdorf mit 2:0 - in einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten Keeper Rössl, Julian Reiter und Fabian Mußbacher heraus.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gutenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel, damit machte man beim ersten Sieg schon einmal einen Anfang. Das bisherige Schlusslicht, SV Gutenberg, verbesserte sich durch den Erfolg am Freitagabend vorerst auf Position 13. Gutenberg fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

SV Wirtschaft Pischelsdorf hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Der Gast musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Pischelsdorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan eher suboptimal.

Am nächsten Freitag reist Gutenberg zu USV KAGER Bau Grafendorf, zeitgleich empfängt Pischelsdorf USC Rogner Bad Blumau.

SV Gutenberg: Marcel Roessl, Tobias Wiener, Lukas Oberlojer, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Michael Gehring, Elias Raith, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Simon Harrer, Fabian Bauer, Thomas Thier, Elias Jud, Jonathan Ziesler



Trainer: Peter Reiter

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Sebastian Güsser, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Nik Pintaric, Santino Schalk, Manuel Hacker



Ersatzspieler: Patrick Königshofer, Ahmet Palic, Marco Hacker, Tadej Ferk, Niklas Köck, Matthias Schmid



Trainer: Christian Waldl Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Gutenberg – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 2:0 (1:0)

51 Lukas Oberlojer 2:0

5 Florian Hutter 1:0

