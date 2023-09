Gerlitz-Elf holt ersten Dreier der Saison - St.Ruprecht besiegt Dechantskirchen 4:1

Details Samstag, 23. September 2023 19:52

Bei SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab holte sich USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen eine 1:4-Schlappe ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SC St. Ruprecht wusste zu überraschen und überzeugte besonders in der zweiten Spielhälfte.

Vor allem in der zweiten Halbzeit enteilten die Gastgeber ihren Gegenspielern immer wieder

Knappe Führung zur Pause und gehaltener Elfmeter in der ersten Halbzeit

Für das erste Tor sorgte Daniel Schlemmer. In der 16. Minute traf der Spieler des Gastgebers per Elfmeter ins Schwarze. In der 27. Minute erzielte Patrick Oswald das 1:1 aus kurzer Distanz für USV Dechantskirchen. Wenige Minuten später rammte Keeper Markus Meier seinen Gegenspieler im Strafraum um. Der Ruprechter Keeper musste zunächst selbst behandelt werden, bekam dann die gelbe Karte und hielt den anschließenden Elfmeter.

Dechantskirchen wirkte nun für einige Minuten griffiger, die Gastgeber überstanden diese Phase jedoch unbeschadet. Torjäger Mark Voit trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der Ball kam dabei von der Flanke quer durch den halben Strafraum. Dort stand der Neuner und traf unhaltbar zur Führung der Gastgeber ein.

Zur Pause war St. Ruprecht im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Keeper Meier foulte zunächst selbst und hielt dann den fälligen Elfmeter

Am Ende holt die Gerlitz Tuppe den ersten Saisonsieg

Die Heimmannschaft kam sehr engagiert aus der Kabine und hatte bereits in den ersten Minuten zwei Topchancen. In letzter Not konnte die Dechantskirchner Abwehr diese vereiteln. In der 53.Minute lief Xhoi Zhupani über rechts der Verteidigung davon und traf mit seinem Schuss die linke Stange. Das 3:1 lag nun förmlich in der Luft. Die Gäste kamen nun nur noch zu Entlastungsangriffen, erspielten aber wenige wirklich gefährliche Möglichkeiten.

Für das 3:1 von SC St. Ruprecht zeichnete sich dann Kevin Steiner verantwortlich (58.). Der Torschütze stand mittig zwanzig Meter vor dem Tor, bekam diesen im zweiten Anlauf unter Kontrolle und drosch mit einem Sonntagsschuss die Kugel ins Kreuzeck. In der 83.Minute hatte Voit dann dann das nächste Tor auf dem Fuss, jedoch hielt Keeper Kaltenbacher diesen Ball sicher.

Marcus Karner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SC St. Ruprecht (88.). Derler hatte zuvor den Ball über die Flanke ins Zentrum gebracht und Karner krönte seine starke Leistung mit dem Endstand.

Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Ruprecht Dechantskirchen 4:1 und holte somit den ersten Dreier der Saison.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SC St. Ruprecht aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwölf ein. Man fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Man arbeitet mit Geduld daran sich in der Unterliga zu etablieren.

Die Abwehrprobleme von USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Wo bei der Weinig Truppe der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zehn erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte man bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage von Dechantskirchen bleibt angespannt. Gegen SC St. Ruprecht musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag trifft St. Ruprecht auf TuS Spitzer Engineering Vorau, USV Dechantskirchen spielt am selben Tag gegen FC Pinggau-Friedberg.

Stimmen zum Spiel

Christian Gerlitz - Trainer St.Ruprecht

"Endlich der erste Dreier in dieser Saison. Das war ein verdienter Sieg - die Mannschaft hat gezeigt was sie kann und hat sich mit diesem Heimsieg belohnt."

Markus Karner - Spieler und Torschütze St.Ruprecht

"Die mannschaftliche Leistung war vom Anfang bis zum Ende kompakt und gut. Der Elfmeter war ein Knackpunkt, in der zweiten Halbzeit haben wir dann alles im Griff gehabt. Dieser Sieg ist absolut verdient und hätte sogar noch höher ausgehen können. Diese drei Punkte sind enorm wichtig für das Selbstvertrauen und jetzt freuen wir uns auf die nächsten Aufgaben."

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Marco Rosenberger, Florian Habersatter, Florian Derler, Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marcus Karner, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer (K) - Mark Voit, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Philipp Rene Grabner, Rene Nußbaumer, Ing. Christian Wolf, Cölestin Moosbacher



Trainer: Christian Gerlitz

Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher - Georg Kogler, Jürgen Prenner, Lukas Zinggl - Daniel Putz (K), Laurenz Schabauer, Sebastian Höller, Peter Jeitler, Franz Zinggl - Michael Fabry, Patrick Oswald



Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Fabian Salmhofer, Patrick Hofer, David Kirschenhofer, Marco Glatz



Trainer: Christian Weinig Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 4:1 (2:1)

88 Marcus Karner 4:1

58 Kevin Steiner 3:1

38 Mark Voit 2:1

27 Patrick Oswald 1:1

16 Daniel Schlemmer 1:0

