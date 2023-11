SC Burgau beendet die Negativserie - 2:1 gegen Gutenberg

Details Samstag, 04. November 2023 23:02

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SC Burgau und Gutenberg, die mit 2:1 endete. Der Gastgeber hat somit die Herbstrunde mit einem positiven Ergebnis beendet.

Feiner trifft, dann Elfmeter und Unentschieden zur Halbzeit

Auf tiefem Geläuf versuchte der Favorit von Beginn an die Festung Burgau zu verteidigen. Noch verteidigte die Abwehr des Tabellenletzten tapfer. Christopher Feiner brachte sein Team mit seinem siebten Saisontor in der 19. Minute nach vorn. Nach einer knappen halben Stunde entschied Schiedsrichter Adzaga auf Elfmeter für die Gäste.

SC Burgau musste den Treffer von Julian Reiter zum 1:1 hinnehmen (30.).

Tor, Toor, Tooor für SV Gutenberg zum 1:1 Julian Reiter mit seinem 2. Elfer und somit 2. Tor in dieser Saison Simon Harrer, Ticker-Reporter

In der 38.Minute dann die größte Chance für die Gutenberger. Thomas Thier spielte einen perfekten Pass auf Tobias Wiener, der die Kugel nicht im Gehäuse von Tarik Sivic unterbringen. Burgau war die spielstärkere Mannschaft - in Führung ging das Pomper Team trotzdem nicht.

Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Burgau kommt mit viel Schwung aus der Kabine

Direkt nach der Halbzeitpause die erste gefährliche Situation für Burgau Simon Harrer, Ticker-Reporter

Für das zweite Tor von SC Profi Max Burgau war Bruno Piskac verantwortlich, der in der 66. Minute das 2:1 besorgte. Burgau wurde für seine Bemühungen belohnt. Gutenberg hatte es dem Gegner vor 150 Zuschauern jedoch schwerer genacht, als man es vermuten durfte.

Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

So steht es um Burgau und Gutenberg - jetzt geht es in die Winterpause

Im letzten Match der Hinrunde tat SC Burgau etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zwei. Das Team sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien ließ SC Burgau zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

SV Gutenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste müssen in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll.

Insbesondere an vorderster Front liegt beim Schlusslicht das Problem. Erst 15 Treffer markierte Gutenberg – kein Team der Unterliga Ost ist schlechter. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Gutenberg alles andere als positiv. Gutenberg hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt SC Profi Max Burgau dann im nächsten Spiel USC Rogner Bad Blumau, während SV Gutenberg einen Tag zuvor bei SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal antritt.

SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, Franjo Pintaric, David Kummer, Tobias Kirisits - Fabian Fuchs, Janik Laschet, Bruno Piskac, Lukas Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Sebastian Schalk, Dominik Krammer, Erik Taucher, Ben Taucher



Trainer: Christoph Pomper

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Romeo Elias Krassnigg, Tobias Wiener, Lukas Oberlojer, Thomas Thier, Florian Hutter (K), Fabian Bauer, Florian Wagner, Julian Reiter, Elias Raith, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Marcel Roessl, Jonathan Ziesler, Marco Hassler, Nick Eisner, Jonas Siegl, Michael Gehring



Trainer: Peter Reiter Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – SV Gutenberg, 2:1 (1:1)

66 Bruno Piskac 2:1

30 Julian Reiter 1:1

19 Christopher Feiner 1:0

