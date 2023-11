Dechantskirchen gibt 2:0 Führung aus der Hand - Remis beim SV Pircha

Details Freitag, 03. November 2023 22:45

In der Begegnung USV BT-Group Pircha gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Nach tagelangen Regenfällen, die den Platz tief und schlammig gemacht hatten, war das Unterliga Ost Spiel, wie einige andere Partien in der Oststeiermark, gefährdet. Schiedsrichter Patrick Gehrer gab grünes Licht für die Partie und die Fans konnten sich auf ein spannendes Duell freuen, da nur ein einziger Punkt die beiden Mannschaften in der Tabelle trennte und nach der Begegnung trennt.

Pircha begann stark und lag zur Pause dann doch mit 0:2 zurück

Die Partie begann mit einem energiegeladenen Start seitens des SV Pircha. Die Gastgeber versuchten, das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen und drängten auf eine frühe Führung. Ein toller Lauf über die linke Flanke von Kollmann sorgte für Aufregung, doch sein Querpass fand keinen Abnehmer. Kurz darauf bot sich dann den Gästen eine gute Gelegenheit, als Putz einen Distanzschuss abfeuerte, jedoch von der vereinten Pircha-Abwehr geblockt wurde.

Nach den ersten 20 Minuten gestaltete sich das Spiel zunehmend ausgeglichener. Beide Teams konnten Chancen verzeichnen und es entwickelte sich ein intensives Mittelfeldgefecht. Es war nun der USV Dechantskirchen, der seine gefährlichste Phase startete. Pirchas Keeper Sitar musste mehrfach sein ganzes Können aufbieten, um sein Team vor einem Rückstand zu bewahren.

In der 34. Minute zeigten die Gäste erneut ihre Ambitionen. Ein Weitschuss fand sein Ziel, aber Sitar war erneut zur Stelle und verhinderte einen Rückstand für sein Team.

Die 38. Minute sollte dann für die Gastgeber das erste Tor des Spiels bringen:

Tor, Toor, Tooor für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zum 0:1 Freistoß von rechts - Keeper Sitar kann den Ball nicht halten und Dechantskirchen staubt ab - Kogler ist der Torschütze Florian Kober, Ticker-Reporter

Das Spiel wurde nun härter und manchmal sogar ruppig. Inmitten der aufgeheizten Stimmung erhielt Hofer von Pircha eine gelbe Karte wegen eines Foulspiels.

Die Situation verschärfte sich weiter für die Gastgeber, als Fabry in der 40. Minute in den Strafraum stürmte, einen gefährlichen Schuss abgab, die Stange traf und dabei vom Pircha-Keeper gefoult wurde. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und Höller verwandelte den Elfmeter souverän mit einem Flachschuss in die linke Ecke, um die Führung auf 2:0 für Dechantskirchen auszubauen.

Die erste Halbzeit endete mit diesem Pausenstand, und Pircha stand vor einer schweren Aufgabe, um in der zweiten Halbzeit den Rückstand aufzuholen.

Die Paar- Truppe kommt zurück und holt am Ende einen Punkt

In der 48. Minute versuchte Jeitler von Dechantskirchen aus 20 Metern abzuziehen, aber sein Schuss ging knapp an der linken Stange vorbei.

Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von intensiven Aktionen beider Teams. Pircha drängte auf den Anschlusstreffer, während Dechantskirchen versuchte, die Führung zu verteidigen. Der Keeper der Gäste, Matthias Beheim, zeigte eine herausragende Leistung und hielt sein Team mit wichtigen Paraden im Spiel. Pircha drängte nun auf den Anschlusstreffer.

In der 75. Minute gelang dem USV BT-Group Pircha endlich der ersehnte Treffer. Eine Flanke von links wurde unglücklich abgefälscht, und Kollmann drückte den Ball über die Linie, um auf 1:2 zu verkürzen.

Pircha drängte weiterhin auf den Ausgleich und in der 84. Minute wurde ihre Hartnäckigkeit belohnt. Ein erneuter Flankenlauf über die linke Seite fand Kollmann, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Die Zuschauer waren begeistert,und die Mannschaft des SV Pircha war zurück im Spiel. Nun hatte aber Dechantskirchen noch die Möglichkeit als Sieger vom Platz zu gehen:

Dechantskirchen mit drei Schüssen binnen Sekunden- drei mal hält Sitar großartig und es bleibt beim 2:2 Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Schlussphase des Spiels wurde es dann richtig hitzig und es kam zu einer Rudelbildung in der Hälfte der Gäste. Die Emotionen kochten hoch, aber der Schiedsrichter konnte die Gemüter beruhigen.

Beide Teams kämpften unermüdlich um den Sieg. Doch am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden. Die Fans hatten ein aufregendes Spiel erlebt, in dem beide Mannschaften alles gaben und beide Keeper auf hohem Niveau spielten.

Beste Spieler: Daivd Sitar (Pircha), Matthias Beheim (Dechantskirchen)

So steht es um Pircha und um Dechantskirchen - nun geht es in die Winterpause

Mit 34 geschossenen Toren gehört USV Pircha offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Ost.

Mit diesem Unentschieden verpasste Dechantskirchen die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht USV Dechantskirchen damit auch unverändert auf Rang sechs. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt Pircha dann im nächsten Spiel TuS Spitzer Engineering Vorau, während USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen am gleichen Tag bei SV Schermann Erdbau Rohrbach antritt.

Stimmen zum Spiel

Mario Paar - Trainer Pircha

"Wir waren die ersten zwanzig Minuten sehr gut im Spiel, dann haben wir Dechantskirchen aufkommen lassen. Am Ende haben wir den Rückstand aufgeholt und einen Punkt geholt - jetzt geht es erstmal in die Winterpause!"

Matthias Beheim - Keeper Dechantskirchen

"Für mich sind das zwei verschenkte Punkte - nach dem 1:2 war es klar, dass es spannend wird. Dann fiel eben der Ausgleich und in der Schlussphase hatten wir die riesige Möglichkeit zum Sieg. Ich wiederhole mich, zwei verschenkte Punkte!"

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Philipp Pichler, Patrick Gomboc, David Hofer (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer - Christian Almer, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann



Ersatzspieler: Zan Verdev, Dominik Krenn, Lorenz Gumpold, Abdelaziz Darouich, Angelo Skof, Moritz Haberhofer



Trainer: Mario Paar

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Fabry, Kevin Edenhöfer, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Lukas Zinggl, Franz Zinggl



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Fabian Salmhofer, David Kirschenhofer, Laurenz Schabauer, Patrick Hofer



Trainer: Christian Weinig Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Ost: USV BT-Group Pircha – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 2:2 (0:2)

85 Thomas Kollmann 2:2

74 Thomas Kollmann 1:2

41 Sebastian Hoeller 0:2

38 Andreas Kogler 0:1

