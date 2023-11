Glatz rettet Unentschieden für Grafendorf bei Iltzal - Rohrbach ist Herbstmeister

Details Montag, 13. November 2023 15:36

Das Spiel zwischen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal und USV KAGER Bau Grafendorf endete 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Es trafen zwei Spitzenmannschaften der Unterliga Ost aufeinander - Mit einem Sieg der Ilztaler hätte man in der letzten Runde den SV Rohrbach überholt und die Herbstmeisterschaft eingeholt.

Ilztal spielte eine sehr starke Herbstrunde und ist einer der Favoriten auf den Aufstieg in die Oberliga

Nach einer Viertelstunde führte der Gastgeber

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Kulmer sein Team in der 16. Minute.

Und da ist es schon! Kulmer David läuft alleine auf das Tor und macht das , was er in Pischelsdorf nicht machte: er verwertet die erste Chance! lukas nistelberger, Ticker-Reporter

Nur wenige Minuten später vergab dann Haris Causevic die Chance auf das 2:0. Insgesamt fand Grafendorf in der 1. Halbzeit noch kein Konzept um ein Tor zu erzielen, man konzentrierte sich aktiv um die Defensive, was auch sehr gut gelang.

Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Am Ende holen sich beide Teams einen Punkt und die Unterliga Ost ist ausgegelichen wie lange nicht mehr

Grafendorf wurde nun vor dem Tor gefährlicher und bereits nach wenigen Minuten musste Robert Wenig seine ganze Klasse aufbringen um den Ausgleich zu verhindern. Fast im Gegenzug trafen dann wiederum die Gastgeber nur die Stange. Die Fuchs-Truppe wurde nun zunehmend aktiver, ohne jedoch großartige Chancen erspielen zu können.

SVU Ilztal musste den Treffer von Matthias Glatz zum 1:1 hinnehmen (72.).

Was war das den??? Was für eine Ballannahme von Glatz Matthias! Keine Ahnung, ob ich so etwas in der Unterliga schon mal gesehen habe. Nichtsdestotrotz. Im Fünfer hat er dann leichtes Spiel! Nun ist das Spiel wieder offen! lukas nistelberger, Ticker-Reporter

In der 75.Minute scheiterte der eingewechselte Marco Klamminger an Keeper Hofer - fast hätte Iltzal schon die Antwort auf den Ausgleich parat gehabt. Nun folgte ein offener Schlagabtausch und das erwartete Spitzenspiel der Unterliga Ost. Über Das Spiel gesehen hatte der Gastgeber mehr Spielanteile, aber Grafendorf wehrte sich energisch und traf eben souverän zum Ausgleich. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und USV Grafendorf spielten unentschieden.

Durch dieses Endergebnis kann man beim SV Rohrbach nun die Herbstmeisterschaft feiern!

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Mit nur 16 Gegentoren hat SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal die beste Defensive der Unterliga Ost. SVU Ilztal ist seit drei Spielen unbezwungen. Grafendorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste SVU Ilztal die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Ilztal den zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal dann im nächsten Spiel SV Gutenberg, während USV KAGER Bau Grafendorf einen Tag später bei Union Gross Steinbach antritt.

Ilztal: Robert Wenig - Julian Höfler, Stefan Romen, Rene Flatschacher, Stefan Fritz - David Kulmer (K), Haris Causevic, Heiko Hölzl, Marco Schmallegger, Lukas Pertl - Bernhard Koller



Ersatzspieler: Alexander Oliver Pöttler, Fabio Pregartner, Dominik Jakob, Leon Polzhofer, Marco Klamminger



Trainer: Marcus Bruckner

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Michael Kopper, Nikola Vidovic, Adel Halilovic, Matthias Glatz, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Tobias Ringhofer, Rainer Figl



Ersatzspieler: Saer Diop, Bastian Konrad, Philipp Konrad, Stefan Schöngrundner



Trainer: Franz Josef Fuchs Bericht Florian Kober

