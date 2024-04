Erfolgsserie von SV Rohrbach hält weiter an - auch Burgau verliert und nebenbei auch Hirt mit glatt Rot

Details Sonntag, 07. April 2024 19:54

Gegen SV Schermann Erdbau Rohrbach holte sich SC Profi Max Burgau eine 0:2-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Rohrbach enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen SC Burgau beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Raphael Siedl hielt die Null - Rohrbach verfügt über eine hervorragende Defensive

Führung der Gäste durch einen ehemaligen Spieler der Gastgeber

Beide Teams agierten in der Anfangsphase vorsichtig - Burgau war defensiv hervorragend eingestellt und lauerte auf Konter gegen den Tabellenführer. Aber auch die Abwehr der Gäste agierte sicher und so waren Szenen in den Strafräumen selten.

Rohrbach stellte mit dem 1:0 in der 31. Minute die Weichen auf Sieg. Christopher Feiner-Hammer traf per Kopf gegen seine ehemalige Mannschaft. Zur Pause behielt der Tabellenprimus die Nase knapp vorn.

Schermann mit Assist und ein Dreier für den Tabellenführer

Fabian Kottuscheck versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (55.).

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 0:2… Top Abschlag vom Goalie… Schermann legt ab auf Fabian Kottuscheck und der haut ihn mit dem Linken in die lange Ecke Michael Heger, Ticker-Reporter

Schiedsrichter Kreiner zeigte eine solide Partie und musste in der 82.Minute in den Hosensack greifen um den Burgauer Dominik Hirt nach einer Tätlichkeit mit glatt Rot unter die Dusche zu schicken. Insgesamt verwarnte er auch zehn Spieler. Am Schluss schlug SV Schermann Erdbau Rohrbach SC Profi Max Burgau mit 2:0.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch diese Niederlage fällt SC Burgau in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 25 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Das Team verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. SC Burgau verliert momentan an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Wer soll SV Rohrbach noch stoppen? Pischelsdorf im nächsten Spiel? Rohrbach verbuchte gegen SC Profi Max Burgau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Ost weiter an. Der Defensivverbund ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 18 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saison verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Rohrbach nun schon zwölf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Seit fünf Begegnungen hat der Aufstiegsaspirant das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Freitag tritt SC Burgau bei SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal an, während SV Rohrbach einen Tag später SV Wirtschaft Pischelsdorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Michael Halwachs - SV Rohrbach

"Es war nicht unser bestes Spiel, aber auch hier muss man mal gegen gut eingestellte und kämpfende Burgauer gewinnen.

Jetzt freuen wir uns auf das Schlagerspiel gegen Pischelsdorf!"

Aufstellungen: SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, David Kummer, Tobias Kirisits - Fabian Fuchs, Janik Laschet, Sebastian Schalk, Bruno Piskac, Mateo Supljika, Ben Taucher -

Ersatzspieler: Maximilian Paugger, Sebastian Fritz, Dominik Krammer, Dominik Hirt

Trainer: Christoph Pomper

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Moritz Teichert, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Daniel Reiterer, Fabian Kottuscheck, Roland Lechner

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Florian Wukits, Jan Rosenzopf, Mario Schieder, Kevin Jürgen Bonstingl, Marco Wieser

Trainer: Peter Pfeifer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 0:2 (0:1)

55 Fabian Kottuscheck 0:2

31 Christopher Feiner-Hammer 0:1

