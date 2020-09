St. Stefan/R. feiert verdienten Dreier in Hof und hält am Punktemaximum!

Details Sonntag, 06. September 2020 16:17

In der zweiten Runde der Unterliga Süd kam es am Samstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen der SU Raiffeisen Hof und dem Team vom TUS PPK Alpenlift St. Stefan im Rosental. Nach dem Re-Start konnten beide Mannschaften einen 1:0 Auftakterfolg am vergangenen Wochenende feiern und starteten somit perfekt in die Spielzeit 20/21. Das Duell im letzten Herbst konnte der TUS in einem torreichen Spiel knapp mit 4:3 für sich entscheiden. Vor rund 200 Zuschauer konnte sich die Schicker-Elf auch in diesen 90 Minuten nicht durchsetzen uns ging schlussendlich mit einer 2:0 Niederlage vom Platz.

Torlose erste Halbzeit

Um 17 Uhr eröffnet Schiedsrichter Markus Macher mit seinem Anpfiff diese Zweitrundenpartie in der St.Puxa-Sportanlage Hof. Die Gäste aus St. Stefan kommen etwas besser in dieses Spiel und können nach einigen Spielminuten die ersten Möglichkeiten vorweisen, auf Tore warten die Zuschauer jedoch noch vergebens. Das Match gestaltet sich recht ausgeglichen, das Auswärtsteam hat zwar mehr Spielanteile, kann diese bisweilen nicht in Zählbares ummünzen. Mitte der ersten Halbzeit nähern sich auch die Gastgeber dem Tor von St. Stefan-Schlussmann Jörg Nagl. Einige Standardsituationen bringen den Heimischen ebenso nichts ein und so geht es in dieser kämpferischen Unterliga-Partie mit einem 0:0 in die Pause.

Verdienter Auswärtsdreier

Die Mannschaft von Rene Schicker startet gut in den zweiten Durchgang, ansehnliche 15 Minuten nach Wiederanpfiff bringen jedoch nichts ein und so nehmen die agilen Gäste das Zepter wieder in die eigene Hand. In der 67. Spielminute ist es dann soweit, Maximilian Opferkuch bringt das Auswärtsteam in Führung und darf jubelnd abdrehen. Die Heimischen können ihre Qualitäten an diesem Tag nicht auf den Platz bringen. Auch aufgrund dessen kann St. Stefan gut zehn Minuten vor Schluss das 0:2 erzielen und sorgt somit für die Entscheidung in diesem Spiel. Torschütze ist die Rückennummer 8 Clemens Lerner. Wenige Augenblicke später ist Schluss, die Gäste feiern mit sechs Punkten einen perfekten Start in diese Spielzeit. Für Hof gilt es diese Niederlage abzuhaken und in der kommenden Runde gegen St. Margarethen/R. wieder anzugreifen.

Stimme zum Spiel:

...[FOLGT]...

by: Ligaportal/WM

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten