Überraschungsteam: Der USV Deutsch Goritz ist auf Tuchfühlung mit der Spitze

Details Sonntag, 17. Januar 2021 09:47

Beim USV Deutsch Goritz hat man allen Grund zum Feiern. Die Elf von Trainer Johannes Posch belegte den zweiten Tabellenrang in der Unterliga Süd und ist auf Tuchfühlung mit dem Leader SV JuLuNi SturmKlöch. Nur eine einzige Niederlage hatten die Deutsch Goritzer im vergangenen Herbst zu verbuchen. Die Elf aus der Südoststeiermark gilt als besonders kampfstark, wie die Fair-Play Wertung zeigt. Insgesamt 31 Gelbe Karten musste Deutsch Goritz hinnehmen, hier soll im Frühjahr ein wenig Verbesserung einkehren. In der Transferzeit hält man sich bedeckt, lediglich ein Mittelfeldspieler soll geholt werden. Deutsch Goritz will auch im früher weiter überraschen und vorne dranbleiben.

USV Deutsch Goritz

Tabellenplatz: 2. Unterliga Süd

Heimtabelle: 3.

Auswärtstabelle: 6.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 5:2 gg. Halbenrain (1. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 7 Spiele

höchste Niederlage: 3:6 gg. Pircha (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,85

bekommene Tore/Heim: 1,2

geschossene Tore/Auswärts: 3,4

bekommene Tore/Auswärts: 3,2

Spiele zu Null: -

Fairplaybewerb: 14.

Gelbe Karten: 31

Gelb/Rote Karten: 1

Rote Karten: -

Bester Torschütze: Christoph Fink (15)

Interview mit Sektionsleiter Roman Friess:

Wie ist man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Eigentlich sind wir sehr zufrieden. Wir haben nicht gerechnet, dass wir ganz vorne dabei, es hat aber gepasst.

Wie war die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Trotz Coronna war der Zusammenhalt sehr gut und die Stimmung hat gepasst.

Gab es vereinsintern Maßnahmen, um die Ansteckungsgefahr in der Kabine bzw. auch in der Kantine möglichst gering zu halten?

Wir haben uns an das Konzept des Verbandes gehalten und darauf geachtet, nicht gemeinsam zu jubeln.

Kannst du den Stopp des Fußball-Unterhauses Anfang November nachvollziehen?

Dadurch die Infektionszahlen ständig gestiegen sind, war es mir klar, dass die Meisterschaft gestoppt.

Hat der Verein bereits Unterstützungszahlungen vom Staat erhalten?

Haben wir schon bekommen.

Rechnet man im Winter mit Transferbewegungen?

Wir wollen einen Spieler dazu holen, weil wir leider zwei Verletzte haben.

Auf welchen Positionen sieht man Handlungsbedarf?

Mittelfeld.

Wordrap:

USV Deutsch Goritz: Lieblingsverein

Lieblingsverein: FC Bayern München

Lieblingskicker: Robert Lewandowski

Ligaportal.at: Super zum Informieren

Gänsehaut bekomme ich: bei emotionalen Sportmomenten

Lieblingsspeise: Schnitzel

Lieblingsgetränk: Bier

Mit wem würdest Du gerne einen Tag tauschen: fällt mir momentan keiner ein

In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt: Hang over

Vorbild: meine Eltern

Ziele: familiär, beruflich und mit dem USV Deutsch Goritz Erfolg zu haben

Frauenfussball: war ich Trainer

Davon kann ich nicht genug kriegen: Sport

by René Dretnik

Foto: USV Deutsch Goritz/privat