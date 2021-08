Derbysieg: Baksaj schießt Halbenrain zum Erfolg gegen Deutsch Goritz

Details Montag, 23. August 2021 09:42

SVU Immo Company Halbenrain hat sich gegen USV Deutsch Goritz mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison der Unterliga Süd gesichert. Die Heimelf musste bis zur 71. Minute einem Rückstand hinterherlaufen, drehte dann die Partie aber binnen zwei Minuten.

350 Besucher sorgten für eine großartige Derbystimmung

Die 350 Besucher in Halbenrain sahen ein rassiges und spannendes Derby, bei dem die Gäste in der ersten Halbzeit klar tonangebend waren. Bereits nach 15 Minuten hatte Halbenrain den ersten Schock zu verdauen - Kapitän Daniel Hatzl musste mit einer Gehirnerschütterung den Platz verlassen. Nach einem Tormannfehler - Saso Balazic liess den Ball aus - stellte Stefan Wagner in der 36. Minute das 0:1 für Deutsch Goritz sicher. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

Tine Celec schoss ein Tor und bereitete einen Treffer vor

Zu Beginn des zweiten Durchganges hatte Marcel Gider das 0:2 auf dem Fuss - sein Schuss ging neben das Tor. Jetzt wachten die Hausherren auf wurden immer stärker und begannen das Spiel zu dominieren. In Minute 71 gab Samir Krasniqui einen Weitschuss ab - Markus Leber im Kasten von Deutsch Goritz konnte diesen nicht bändigen und Tine Celec staubte zum 1:1 ab. Nur zwei Minuten später (73.) düpierte Celec zwei Gegenspieler und schickte Miroslav Baksaj in die Gasse. Der Stürmer fackelte nicht lange und versenkte das Runde zum 2:1 im Eckigen. Das war auch gleichzeitig der Endstand - Halbenrain freute sich über die drei Punkte.

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – USV Deutsch Goritz, 2:1 (0:1)

36 Stefan Wagner 0:1

71 Tine Celec 1:1

73 Miroslav Baksaj 2:1

Aufstellungen:

Halbenrain: Saso Balazic - Daniel Hatzl (K), Jernej Varga, Manuel Reiss, Manuel Komatz - Michael Rodler, Johannes Taschner , BSc, Samir Krasniqi, Sebastian Pot, Tine Celec - Miroslav Baksaj

Deutsch Goritz: Markus Leber, Marcel Vezonik, Christoph Fink, Marcel Gider (K), Andreas Wagner, Sandi Ceh, Johannes Jakob Rauch, Julian Fortmüller, Stefan Wagner, Julian Puntigam, Christopher Urbanitsch

Stimmen zum Spiel:

Sven Friedrich, Administrator Halbenrain:

"Aufgrund der zweiten Halbzeit war das ein glücklicher aber nicht unverdienter Sieg. Nun können wir mit breiter Brust und ohne Druck zum nächsten Heimspiel gegen Fürstenfeld II schreiten und hoffen auch dort auf Punktezuwachs."

