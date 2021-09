Schützenfest: Beim Spiel Halbenrain gegen St. Peter/O fallen insgesamt 11 Treffer

Details Samstag, 25. September 2021 20:40

SV Halbenrain und Tus St. Peter/O. lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 6:5 endete. Die Ausgangslage sprach für SVU Immo Company Halbenrain, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Gäste lagen bereits mit 0:2 in Front - Halbenrain dreht die Partie und feierte schlussendlich einen Sieg durch zwei Tore in der Schlussphase. Die beiden Torgranaten Mario Pavec und Matija Kolar steuerten je vier Treffer bei.

Vier Treffer von Mario Pavec waren zu wenig

Ein Spiel, wie man es selten sieht, wurde den rund 100 Zusehern im Schlossparkstadion von Halbenrain geboten. Mario Pavec brachte die Gäste in der achten Minute nach vorn. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Sebastian Riedl den Vorsprung von St. Peter/O. Die Antwort folgte postwendend - Tine Celec verkürzte auf 1:2 (16.). Die Tore fielen am laufenden Band - nur wenig später gliche Matija Kolar aus (22.). Die letzten 25 Minuten im ersten Durchgang herrschte dann ein wenig Ruhe, mit dem Zwischenresultat von 2:2 schickte der Unparteiische die Akteure in die Kabinen. Auch im zweiten Durchgang ging es rasant dahin - Sebastian Pot brachte die Hausherren in der 51. Minute mit 3:2 in Führung. In der 60. Minute fiel wiederum der Ausgleich - Pavec war mit dem 3:3 zur Stelle.

Matija Kolar traf ebenfalls viermal - seine beiden Treffer in den Schlussminuten fixierten den Sieg

Der Jubel war noch nicht richtig verhallt, ehe es schon wieder im Kasten klingelte - Kolar drückte den Ball zum 4:3 über die Line. Mit einem schnellen Doppelpack (63./67.) schockte Pavec den SVU Immo Company Halbenrain erneut und drehte das Spiel auf 4:5. Jetzt nahm das Spiel für Tus St. Peter/O. wider Erwarten eine bittere Wende. Kolar machte es seinem Gegenüber gleich und traf ebenfalls noch zweimal - mit seinem Tor in der Schlussminute (91.) fixierte er schließlich den Endstand von 6:5. Der sicher geglaubte Sieg von St. Peter war somit passé - die Elf von Jochen Zadravec stand am Schluss mit leeren Händen da. Beide Teams waren sich am Ende einig, dass dieses unglaubliche Spiel mit einem wahrlich kuriosen Schluss zu Ende ging.

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – Tus St. Peter/O, 6:5 (2:2)

8 Mario Pavec 0:1

12 Sebastian Riedl 0:2

16 Tine Celec 1:2

22 Matija Kolar 2:2

51 Sebastian Pot 3:2

60 Mario Pavec 3:3

61 Matija Kolar 4:3

63 Mario Pavec 4:4

67 Mario Pavec 4:5

81 Matija Kolar 5:5

91 Matija Kolar 6:5

Stimmen zum Spiel:

Sven Friedrich, Pressesprecher Halbenrain:

"Dieses Spiel war nichts für schwachen Nerven. Die Abwehrreihen hatten heute Tag der offenen Tür. Wenn man nach 12 Minuten schon 0:2 hintenliegt und am Ende mit 6:5 gewinnt, muss man mehr als zufrieden sein. Der SV Halbenrain hat großes Kämpferherz bewiesen und nie aufgegeben."

Jochen Zadravec, Trainer St. Peter/O.:

"Wenn man auswärts fünf Tore erzielt und nicht einen Punkt macht, ist es einfach nur traurig. Wir haben zum wiederholten Male einige Möglichkeiten vergeben und abermals schwere Fehler gemacht, die zu Verlusttreffern führten."

