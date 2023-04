Heimsieg: SV Klöch bleibt Herr im eigenen Haus

Details Montag, 24. April 2023 21:17

SV Klöch errang am Freitag einen 2:0-Sieg über DUSV Loipersdorf. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV JuLuNi Sturm Klöch die Nase vorn. Das Hinspiel hatte Loipersdorf mit 2:1 gewonnen.

Bereits vom Start weg übernahmen die Hausherren das Kommando und kamen zu einigen Möglichkeiten. Die Führung von SV Klöch stellte Marko Slogar sicher. Der Angreifer überhob vor 100 Zuschauern den Gästetorhüter zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Robert Osterc den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0 (40.). Auch sein Treffer war besonders sehenswert - er traf über den Torhüter hinweg genau ins Eck.

Den Grundstein für den Sieg über Dietersdorfer USV Loipersdorf legte SV JuLuNi Sturm Klöch bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Fazit: Ein verdienter Sieg der Klöcher dank einer souveränen ersten Halbzeit mit zwei schönen Toren und vielen Möglichkeiten. Danke fürs Mitlesen und bis zum nächsten mal! Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

SV Klöch konnte sich gegen DUSV Loipersdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Prunkstück von SV JuLuNi Sturm Klöch ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 22 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Loipersdorf hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne.

Auch wenn SV Klöch mit fünf Niederlagen seltener verlor, steht Dietersdorfer USV Loipersdorf mit 34 Punkten auf Platz zwei und damit vor SV JuLuNi Sturm Klöch. Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich SV Klöch voll in der Spur. Die Formkurve von DUSV Loipersdorf dagegen zeigt nach unten.

SV JuLuNi Sturm Klöch stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Loipersdorf SVU Immo Company Halbenrain.

Unterliga Süd: SV JuLuNi Sturm Klöch – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 2:0 (2:0)

40 Robert Osterc 2:0

25 Marko Slogar 1:0

Aufstellungen:

SV JuLuNi Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Niko Lesjak (76. Klöckl), Luka Gorup, Blaz Pazin - Robert Osterc, Damir Bogovic (55. Weiss), Rok Kotnik, Denis Barbic (K), Aljaz Horvat - Marko Slogar, Mario Kreso (76. Engel)

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA, Felix Donner, Alex Kanalas, Adam Jakupovic, Marco Kuntaric, Jernej Kocar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K) (81. Janisch), Stefan Erkinger, Manuel Holler

by ReD

