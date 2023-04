Drama pur: Siebing bezwingt Straden in Neun-Tore-Showakt

Details Dienstag, 25. April 2023 21:42

Am Dienstagabend gelang dem USV Siebing im Nachtragsspiel der 18. Runde in der Unterliga Süd ein fulminanter 5:4-Heimerfolg, nachdem man zwischenzeitlich bereit mit 1:3 und 2:4 zurückgelegen hatte. Damit konnte man ein gehöriges Lebenszeichen im Abstiegskampf entsenden und dem Erfolgslauf der SU Straden ein Ende bereiten. Im Hinspiel hatte USV Siebing einen 2:0-Sieg gefeiert.

Siebing dreht in der Schlussphase auf

Sulaimon Fatai Adedoja brachte dem Gastgeber nach elf Minuten die 1:0-Führung. Michael Reicht war zur Stelle und markierte nur kurze Zeit später das 1:1 der SU Straden (18.). Gabriel Tuscher war es, der in der 38. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Siebing unterbrachte und das Match ein wenig entgegen den Spieverlauf zugunsten der Gäste drehte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Tadej Lukman die Führung nach einem Abwehrfehler aus, doch wehrte die Zwei-Tore-Vorsprung nur kurz. Gregor Politsch nutzte im direkten Gegenzug die Chance für USV Siebing und beförderte in der Nachspielzeit das Leder zum 2:3 ins Netz - gleichzeitig der Pausenstand. Durch ein Eigentor von Christian Fauland verbesserte SU Straden den Spielstand auf 4:2 für sich (57.). Dann aber schlug die Stunde des vermeintlichen Underdogs: Siebing trumpfte auf und Ales Garmut (70.), Gregor Hebar (73.) und Nejc Brusar via Elfmeter (80.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 5:4. Am Ende gab die SU Straden die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage - wiederum die Hausherren konnten sich etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.

Im Tableau hatte der Sieg von Siebing keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Man verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. USV Siebing beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg und schlägt Straden zum zweiten Mal in dieser Saison.

SU Straden holte auswärts bisher zwölf Zähler. Trotz der Niederlage belegt SU Straden weiterhin den siebten Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Am 29.04.2023 reist Siebing zur nächsten Partie zu Tus St. Peter/O. Schon am Freitag ist SU Straden wieder gefordert, wenn man bei TUS St. Stefan im Rosental gastiert.

Unterliga Süd: USV Siebing – SU Straden, 5:4 (2:3)

80 Nejc Brusar 5:4

73 Gregor Hebar 4:4

70 Ales Garmut 3:4

57 Eigentor durch Christian Fauland 2:4

46 Gregor Politsch 2:3

43 Tadej Lukman 1:3

38 Gabriel Tuscher 1:2

18 Michael Reicht 1:1

11 Sulaimon Fatai Adedoja 1:0

