Pfeifer-Festspiele bei Galavorstellung: Sinabelkirchen führt Halbenrain vor

Details Freitag, 05. Mai 2023 22:07

SV Sinabelkirchen erteilte SV Halbenrain eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem SVU Immo Company Halbenrain gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Martin Pfeifer traf viermal

Kurz nach Spielbeginn schockte Martin Pfeifer SV Halbenrain und traf für SV Sinabelkirchen im Doppelpack (4./8.). Das erste Tor kann locker in die Kategorie "Traumtor" einkategorisiert werden. Nach einem gehobenen Ball ins Zentrum von Kresimir Frigan zog er direkt vom 16er ab und versenkte die Kugel aus der Drehung im Gehäuse. Das 2:0 fand seine Entstehung in einem Angriff über die Seite.

Die Auswärtigen drückten jetzt voll drauf, spielten die Heimischen phasenweise schwindelig. Pfeifer hatte vor dem Halbzeitpfiff noch zwei Großchancen, vergab diese aber - so ging es mit dem 2:0 aus Sicht der Gäste in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang war der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen die klar bessere Mannschaft und baute die Führung aus, indem Pfeifer noch zwei Treffer nachlegte (60./68.). Christopher Ober gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Ligaprimus (90.). Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnappte er sich die Kugel und zog vom 16er ab. Die Gäste überrannten SV Halbenrain förmlich mit fünf Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Sinabelkirchen hält bei 56 geschossenen Toren

In der Tabelle liegt SVU Immo Company Halbenrain nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Sinabelkirchen einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Nach SV Halbenrain stellt SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen mit 56 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. SVU Immo Company Halbenrain verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Mit dem Sieg baute SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Sinabelkirchen zwölf Siege, zwei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Während bei SV Halbenrain derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat SV Sinabelkirchen mit 38 Punkten gut lachen.

Nächster Prüfstein für SVU Immo Company Halbenrain ist auf gegnerischer Anlage Tus Raiffeisen Paldau (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen mit USV Raiffeisen Hof (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Wir geben nicht auf und versuchen vorne dran zu bleiben. Die Mannschaft ist voll auf Siege fokusiert. Wir nehmen mit, was möglich. Bei diesem Spiel ist vieles aufgegangen. Abgerechnet wird zum Schluss."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 0:5 (0:2)

90 Christopher Ober 0:5

68 Martin Pfeifer 0:4

60 Martin Pfeifer 0:3

8 Martin Pfeifer 0:2

4 Martin Pfeifer 0:1

Aufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Alexander Schöttl - Jernej Varga, Sebastian Pot (64. Karamujic), Fabian Vieregg (K), Benjamin Schmerböck, Andreas List (68. Taschner), Manuel Komatz - Michael Rodler, Tine Celec, Samir Krasniqi - Simon Taschner

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Oliver Graßmugg, David Mondovics (71. Skof) - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler (84. Rabl), Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Kresimir Frigan (80. Juri), Manuel Ertl (60. Maier), Andreas Mild - Martin Pfeifer

by René Dretnik

Foto: privat

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei