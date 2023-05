Lucky Punch zur Feiertags-Matinee: Gabriel Tuscher katapultiert Straden zu Heimsieg gegen Leader Sinabelkirchen

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 14:16

Am Donnerstagvormittag stand zur Einkehr in den 23. Spieltag der Unterliga Süd das Aufeinandertreffen der im Frühjahr stark aufspielenden Sportunion Straden und dem aktuellen Tabellenführer SV Sinabelkirchen auf der Agenda. Während die Gäste dank vier Siegen in Serie mit einer breiten Brust ins "Apfelstadion" angereist waren, wollte die heimische Fuchs-Truppe nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen mit jeweils vier Gegentreffern den Weg zurück auf die Siegerstraße begehen. Basierend auf dem Resultat des Hinspieles, als sich der Tabellenprimus mit 7:0 (!) behaupten konnte, war auch diesmal dem Gast die Favoritenrolle zuzuschreiben. Doch das Match, welches über weite Teile ausgeglichen, intensiv und unterhaltsam daherkam, belehrte die knapp 200 Besucher eines Besseren: Straden setzt sich dank eines Tuscher-Doppelpackes beim 2:1-Erfolg auf den längeren Ast und springt der Tabelle vorerst auf Zwischenrang sechs, während für Sinabelkirchen - die nun punktgleich mit Loipersdorf (ein Match in der Hinterhand) vorerst auf der Eins bleiben - der "Platz an der Sonne" in Gefahr gerät. Geleitet wurde das Match von Regionalliga-Unparteiische Julian Schnur.

Nutznießer Tuscher und "Tormaschine" Pfeifer sorgen für einen Gleichstand zur Pause

Kaum hatte Referee Schnur das Match freigegeben, suchten beide Teams - bevorzugt über die Außenbahnen - rasch den Weg in den Gefahrensektor und gingen mit offenem Visier zu Werke. Ehe sich eine Mannschaft überhaupt die Oberhand aneignen konnte, durfte das heimische Publikum bereits über den ersten Tagestreffen jubeln: Nach einem fatalen Abspielfehler in der Defensive machte sich Gabriel Tuscher diese Einladung zunutze, umkurvte Gäste-Torhüter Neuhold und schob zum 1:0 ins leere Tor ein (13.). Und plötzlich schien der Bann für die Hausherren gebrochen, war Sinabelkirchen nach der kalten Dusche zum Start kurzzeitig von der Rolle: Nach einem langgezogenen Flankenball von rechts an den zweiten Pfosten schraubte sich dort Tadej Lukan in die Lüfte und legte via Kopf ideal für Philipp Winkler ab, der aus kurzer Distanz mit einem Flachschuss die rechte Torstange in Mitleidenschaft zog - Glück für den Leader (15.).

Vom Schock erholt kam Sinabelkirchen mit Fortdauer aber immer besser in Schuss, wenngleich es zunächst noch an der nötigen Durchschlagskraft im Offensivspiel mangelte. Und dann packte Martin Pfeifer aus heiterem Himmel seine dieser Tage bestens geschnürten Schussstiefel wieder aus und hob die Kugel nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette in bundesligatauglicher Manier über Maier hinweg ins lange Eck - ein Traumtor zum 1:1 (26.).

Mit dem Ausgleichstreffer wurde das Match zusehends intensiver, hektischer und nicht zuletzt auch etwas fehleranfälliger, sodass hochkarätige Möglichkeiten im weiteren Verlauf des ersten Durchganges eher rar gesät waren. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel ließ Straden dann die vermeintlich beste Chance auf den neuerlichen Führungstreffer aus, bekam Mencigar trotz aller Schnelligkeit die Kugel am aus seinem Gehäuse eilenden Neuhold nicht vorbei (42.). Mit dem in Summe leistungsgerechten Remis ging es in die Kabinen.

Sinabelkirchen-Turbostart in Hälfte zwei, ehe Straden den Abspann dominiert und zum vielumjubelten Siegtreffer kommt

Vor allem die Kabinenansprache von Gäste-Coach Werner Ostermann, der seine Mannschaft über das gesamte Spiel laustark von der Seitenauslinie anpeitschte, schien zum Start von Abschnitt zwei zu fruchten: Sinabelkirchen kam mit viel Tatendrang aus der Kabine und verbuchte in Person von Top-Torschütze Martin Pfeifer, der nach einem wilden Gewusel am Fünfer das Spielgerät nicht über die Linie gedrückt bekam, die erste Riesenchance, um den Match zu drehen (52.).

Kam Straden in dieser Szene mit einem "blauen Auge" davon, sah man sich gezwungen, mit mehr offensivem Spielwitz die Wogen wieder zu glätten. Die erste Großchance aufseiten des Gastgebers ließ Tobias Mencigar nach einem raschen Antritt des umtriebigen Philipp Winkler auf rechts aus, setzte seinen Abschluss vom Elfer meterweit über den Kasten (55.). Doch plötzlich roch Straden den Braten, kam neuerlich durch Mencigar infolge eines Tuscher-Energieanfalles zur Einschusschance vom Strafraum-Rand - diesmal ist beim stark reagierenden Neuhold Endstationen (60.).

In der Folge zeigte sich das Match ähnlich ausgeglichen und unterhaltsam wie im gesamten ersten Durchgang, waren Halbchancen beiderseits vorhanden, doch fehlte es am entscheidend letzten Punch in der Vorwärtsbewegung.

In der kurz ausfallenden, zweiminütigen Nachspielzeit in einer wahrlich fairen und sportlichen Auseinandersetzungen ließ der Hausherr durch Gernot Ranftl (92.) zunächst die vermeintliche Chance auf den Siegtreffer aus, als dieser nicht platziert genug abschloss. Doch nur 60 Sekunden später sollte die Fuchs-Elf ein weitere Gelegenheit auf den Lucky Punch bekommen, die diesmal auch in brillanter Manier umgemünzt wurde: Nach einem perfekten Chip-Pass in die Box vollstreckte Gabriel Tuscher am Fünfer in Topscorer-Manier zum vieljubelten 2:1 - ein Treffer, welcher gleichzeitig dem Schlusspfiff dieser kurzweiligen Donnerstags-Partie entsprach.

Im Klassement rutscht Straden damit vorerst auf Rang sechs und überholt temporär Paldau, können die wiederum am Wochenende beim Gastspiel in Hof nachziehen. Wiederum Sinabelkirchen droht den ersten Rang an Loipersdorf abtreten zu müssen, so der DUSV sein Match in Siebing erfolgreich bestreitet.

Zahlen & Fakten: Elf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat die SU Straden damit nun auf dem Konto. Mit beeindruckenden 63 Treffern stellt allerdings der Gast aus Sinabelkirchen den besten Angriff der Unterliga Süd. SV Sinabelkirchen verbuchte bisweilen insgesamt 13 Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Straden ist auf gegnerischer Anlage Tus Raiffeisen Paldau (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Sinabelkirchen mit dem USV Siebing.

Stimme zum Spiel (Klaus Fuchs, Trainer SU Straden): "Nach den zwei Niederlagen zuletzt hat die Mannschaft eine super Reaktion gezeigt, sodass man wirklich stolz sein kann. Gegen einen starken Gegner haben wir Paroli geboten - dass der Siegtreffer dann in der Nachspielzeit fällt, ist vielleicht etwas glücklich".

Nach Halbenrain hat Straden zum zweiten Mal im Frühjahr einen Tabellenführer gebogen - die Freude darüber riesengroß (Fotocredit: Facebook SU Straden)

SU Bund Straden 2:1 (1:1) SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen

Torfolge: Gabriel Tuscher (13., 92.) bzw. Martin Pfeifer (26.)

Gelbe Karten: Klaus Fuchs (78., Kritik) bzw. Fabio Rieder (78., Kritik), David Neuhold (78., Unsportlichkeit)

Aufstellung SU Bund Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Thomas Reicht, Michael Reicht (81., Blaz Sisko), Tadej Lukman (70., Leon Winkler), Semir Softic, Markus Ranftl, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Tobias Mencigar

Aufstellung SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Manuel Ertl, Andreas Mild (7., Georg Rabl, 81., Angelo Skof) - Martin Pfeifer

Unterliga Süd: SU Straden – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 2:1 (1:1)

92 Gabriel Tuscher 2:1

26 Martin Pfeifer 1:1

13 Gabriel Tuscher 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei