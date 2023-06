USV Hof siegt im Kellerduell - Fürstenfeld ist jetzt Letzter

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:33

Im Sechspunkte-Spiel gegen den Abstieg setzte sich der USV Raiffeisen Hof gegen die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK durch. Lediglich die Differenz von einem Treffer brachte den Gastgebern den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Trotz des Sieges muss Hof immer noch um den Klassenerhalt zittern. Die Entscheidung, wer sich schlussendlich in die Gebietsliga verabschiedet, fällt am kommenden Wochenende.

Sebastian Prattes musste in der Zweier aushelfen, konnte seinem Team nicht zum Sieg verhelfen

Mitja Semen war der Matchwinner

Um alles oder Nichts ging es für beide Teams bei diesem Duell gegen den Abstieg. Die Hausherren, die sich am Montag von ihrem Trainer René Schicker trennten wurden diesmal vom bisherigen Co Günther Milak betreut. Und er feierte bei seinem Trainerdebüt gleich einen Sieg: Vor 150 Besuchern zeichnete Mitja Semen in der 32. Minute für den Führungstreffer von USV Raiffeisen Hof verantwortlich. Dieses Resultat hielt bis zum Schluss. Schließlich holten die Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierten einen 1:0-Sieg.

USV Hof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von USV Raiffeisen Hof unteres Mittelfeld. USV Hof bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und 13 Pleiten.

Söchau/Fürstenfelder SK II hat 23 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 14. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 36 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Söchau/Fürstenfeld II schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Söchau/Fürstenfelder SK II noch Luft nach oben.

Während USV Raiffeisen Hof am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) bei SV JuLuNi Sturm Klöch gastiert, duelliert sich Söchau/Fürstenfeld II zeitgleich mit SU Straden. Beide Mannschaften müssen ihre Spiele gewinnen um auch in der nächsten Saison in der Unterliga verbleiben zu können.

Stimme zum Spiel:

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – Söchau/Fürstenfelder SK II, 1:0 (1:0)

32 Mitja Semen 1:0

Startaufstellungen:

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg (K) - David Fritz, Niklas Fasch-Tauschmann, Andreas Wilfling , MSc, Michael Mock - Andre Kaiser, Sebastian Strobl, Sebastian Prattes, Jan Felix Ritter - Florian Jessenitschnig, Noah Fabrizio Schiffner

Ersatzspieler: Kevin Hergovits, Federico Wolf, Jonas Leitgeb, Christoph Lederer, Nikolaus Pummer

SU Hof: Johannes Graf - Fabian Halvax, Lukas Puntigam (K), Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos - Nevzat Karabulut, Valdet Ljatifi, Raphael Posch - Mitja Semen, Michael Frankl

Ersatzspieler: Elias Müller, Daniel Milak, Nico Seidl, Endrit Dvorani, Alejandro Vanegas Nino, Tobias Scherberl

