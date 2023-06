9-Tore-Spektakel bringt Siebing den Abstieg

Details Montag, 12. Juni 2023 21:20

Ein Schützenfest wurde den 290 Besuchern im Sparkassen-Stadion in Feldbach geboten. Mit 3:6 verlor USV Siebing am vergangenen Sonntag das letzte Saisonspiel deutlich gegen SV bestpoint Feldbach. Eine bittere Niederlage für die Siebinger, die nach dem Aufstieg wieder den Gang in die Gebietsliga antreten müssen.

Die Unterliga war in der Rückrunde ja besonders - nennen wir es - kurios. Während alle Mannschaften im hinteren Tabellnfeld aufrüsteten und die 2er Mannschaft wundersame Leistungssteigerungen zeigten, gab es im oberen Tabellenbereich teils unerklärliche Punkt Verluste. M Leibnitzer, Ticker-Reporter

Ein schneidiges schnelles Spiel, mit jede Menge Torchancen und vielen Toren - das sieht man nicht alle Tage. So geschehen bei dieser Begegnung, bei der sich die beiden Mannschaften von Beginn an nichts schenkten. Die Voraussetzungen waren unterschiedlich, bei Feldbach ging es eigentlich um nichts mehr - für Siebing war diese Begegnung enorm wichtig. Der Klassenerhalt sollte mit einem Sieg fixiert werden. Doch es kam anders:

In Minute 15 zauberte Nejc Brusar einen Heber aus 40 Metern an die Querlatte - schade, diese Chance hätte sich ein Tor verdient gehabt. Die Siebinger produzierten Chancen am laufenden Band - es war aber wie verhext - der Ball wollte nicht ins Tor. Auf der Gegenseite machte es Diego Wendel De Souza Silva besser und trug sich in der 37. Spielminute in die Torschützenliste ein. Unmittelbar danach beförderte Marcel Bez das Leder zum 2:0 von SV Feldbach über die Linie (39.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Aufgrund des Spielverlaufs ein sehr eigenwilliges Ergebnis, den die Gäste hatten die besseren Möglichkeiten produziert.

Und da is der nächste Sitzer für Siebing. Hainisch über das Tor. Nicht zu glauben was Siebing hier liegen lässt M Leibnitzer, Ticker-Reporter

Feldbach bestach auch im zweiten Durchgang durch Effizienz, nach einer vergebenen Möglichkeit der Siebinger erhöhte Erwin Imsirovic im Gegenzug auf 3:0 und brachte Feldbach in ruhiges Fahrwasser (52.). Mit schnellen Toren von Ales Garmut (63.) und Christoph Hainisch (65.) schlug Siebing innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Die Partie war jetzt wieder offen! Die Freude der Gäste über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Stas Dobaj (66.), Imsirovic (73.) und Lan Fegus Makovec (80.) ließen an der Dominanz von SV bestpoint Feldbach keinen Zweifel aufkommen.

Kurz vor Ultimo war noch Mak Karabegovic zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von USV Siebing verantwortlich (90.) - ein Treffer, der lediglich nur der Ergebniskorrektur diente. Am Ende verbuchte SV Feldbach gegen das Schlusslicht die maximale Punkteausbeute.

Tor, Toor, Tooor für SV bestpoint Feldbach zum 6:2 Markovec zimmert einen Ball ins Kreuzeck. Die Feldbacher machen keine Gefangenen. M Leibnitzer, Ticker-Reporter

Feldbach befindet sich am 26. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Abwehr von SV bestpoint Feldbach stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 40 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. Zum Saisonabschluss kommt SV Feldbach auf sieben Siege, elf Unentschieden und acht Niederlagen. Die letzten Resultate von Feldbach konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Mit 67 Gegentreffern stellte Siebing die schlechteste Defensive der Liga. In der Offensive rief USV Siebing in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 46 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Die Saisonbilanz von Siebing kommt dürftig daher, wie sechs Siege, sechs Remis und 14 Niederlagen nachhaltig belegen. Nach dem Aufstieg muss Siebing daher sofort wieder eine Klasse tiefer - der Dorfklub spielt nächste Saison in der Gebietsliga Süd. Siebing ist der einzige Verein in der Steiermark, der mit 24 Punkten aus der Unterliga abgestiegen ist.

Stimme zum Spiel:

Johannes Fauland, sportlicher Leiter Siebing:

"Wir haben zwar eine gute Frühjahrssaison gespielt, aufgrund des sehr schwachen Herbstes hat es leider nicht gereicht. Wir wir jetzt im nächsten Jahr weitertung, das wird sich entscheiden."

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – USV Siebing, 6:3 (2:0)

90 Mak Karabegovic 6:3

80 Lan Fegus Makovec 6:2

73 Erwin Imsirovic 5:2

66 Stas Dobaj 4:2

65 Christoph Hainisch 3:2

63 Ales Garmut 3:1

52 Erwin Imsirovic 3:0

39 Marcel Bez 2:0

37 Diego Wendel De Souza Silva 1:0

Startformationen:

SV bestpoint Feldbach: Maximilian Mario Meyer - Denis Kramar, Nemanja Gajic (K), Domagoj Pokupic, Marko Bozic - Stas Dobaj, Marcel Bez, Patrick Flasser - Erwin Imsirovic, Diego Wendel De Souza Silva, Collin Kleinlercher

Ersatzspieler: Kevin Kleinlercher, Michael Hacker, Karl-Moritz Zotter, Niklas Rohrbacher, Lan Fegus Makovec

Siebing: Fabian Simon - Sulaimon Fatai Adedoja, Gregor Hebar, Michael Simon - Christian Fauland (K), Gregor Politsch, Nejc Brusar, Christoph Hainisch, Mak Karabegovic - Ales Garmut, Aleksander Kramberger

Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Christoph Tropper, Marco Mayer, Manuel Posavec, Alexander Sterf, Tobias Kaufmann

by René Dretnik

