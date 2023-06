Klöch gegen Hof: Der eine kommt, der andere geht: Klöchs Urgestein hört auf - Hof hat einen neuen Trainer

Details Montag, 12. Juni 2023 22:43

Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor USV Raiffeisen Hof 1:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Luft nach oben hatte SV JuLuNi Sturm Klöch dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatten die Gastgeber beim 2:1-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Eine Ära geht zu Ende: Klöch-Kapitän Florian Klöckl hört auf

Für die 1:0-Führung war Mitja Semen verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Zur Pause hatte USV Hof eine hauchdünne Führung inne. Renato Rumbak schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Klöch (56./90.). Zum Schluss feierte SV JuLuNi Sturm Klöch einen dreifachen Punktgewinn gegen USV Raiffeisen Hof.

Nach dem Spiel wurde dem Kapitän Florian Klöckl gehuldigt, der nach 25 Jahren im Dress von Hof seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Einen Tag nach dem Spiel präsentierte der USV Hof seinen neuen Coach. Dominik Kovacevic war zuvor beim slowenischen Verband und als Akademie-Leiter beim NS Mura tätig. Der 44jährige Slowene besitzt die UEFA-A-Lizenz. In seiner ersten Trainerstation in Österreich möchte der neue Coach den Kader deutlich verjüngen und eine gute und spielfreudige Mannschaft formieren und mit dieser Schritt für Schritt Erfolge feiern.

Die Saisonbilanz der Teams

Über weite Strecken der Saison zeigte SV Klöch große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Die Abwehr von SV JuLuNi Sturm Klöch glich in dieser Saison einem Bollwerk. Mit 34 Gegentoren kassierte kein Team der Unterliga Süd weniger Treffer als SV Klöch. SV JuLuNi Sturm Klöch weist mit 13 Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. SV Klöch zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

USV Hof hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt USV Raiffeisen Hof aber den Klassenerhalt sicher. Mit 66 Gegentoren gab die Hintermannschaft von USV Hof in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Die Saisonbilanz von USV Raiffeisen Hof kommt dürftig daher, wie sieben Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen nachhaltig belegen. Die letzten Auftritte von USV Hof waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Dominik Kovaevic ist der neue Chef an der Seitenlinie beim USV Hof

Unterliga Süd: SV JuLuNi Sturm Klöch – USV Raiffeisen Hof, 2:1 (0:1)

90 Renato Rumbak 2:1

56 Renato Rumbak 1:1

6 Mitja Semen 0:1

Startformation:

SV JuLuNi Sturm Klöch: Tobias Steger - Niko Lesjak, Florian Klöckl (K), Rok Kotnik, Luka Gorup - Robert Osterc, Damir Bogovic´, Marko Slogar, Denis Barbic, Aljaz Horvat - Renato Rumbak

Ersatzspieler: Rene Pösendorfer, Mario Kreso, Tadej Weiss, Tobias Moritz Hödl, Oliver Frankl

Hof SU: Johannes Graf - Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos, Ivan Bozic - Nevzat Karabulut, Nico Seidl, Raphael Posch - Mitja Semen

Ersatzspieler: Elias Müller, Fabian Halvax, Valdet Ljatifi, Sebastian Graf, Endrit Dvorani, Tobias Scherberl

by René Dretnik

Fotos: SV Klöch und SU Hof

