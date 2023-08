Blitzstart und Tore am laufenden Band für TUS St. Stefan/R.

Details Samstag, 19. August 2023 10:18

In einem torreichen Aufeinandertreffen zwischen TUS dinitech St. Stefan im Rosental und Söchau/Fürstenfeld II behauptete sich St. Stefan mit einem deutlichen 6:2-Sieg. Das Spiel war von Anfang an voller Action und Tore, und die Zuschauer wurden Zeugen eines mitreißenden Fußballerlebnisses.

Emil Novi (rechts im Trikot seines Ex-Vereins Kalsdorf) erzielt sein erstes Tor für St. Stefan

St. Stefan führte nach 12 Minuten mit 4:0

Die Gastgeber, St. Stefan im Rosental, legten von der ersten Minute an einen beeindruckenden Start hin. Bereits in der 2. Minute brachte Stefan Puffer sein Team in Führung, als er den Ball ins Netz schob. Nur vier Minuten später, in der 6. Minute, erhöhte Emil Novi die Führung auf 2:0, und die Fans wurden von der Offensive ihres Teams begeistert.

Lorenz Schutte fügte in der 8. Minute einen weiteren Treffer hinzu und ließ die Führung auf 3:0 anwachsen. Die Tore schienen einfach nur zu fallen, denn in der 12. Minute netzte Daniel Pischinger ein und brachte den Spielstand auf 4:0. Marcel Suppan trug sich in der 26. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und verhalf den Gastgebern zu einem komfortablen 5:0-Vorsprung.

Die Gäste, Söchau/Fürstenfeld II, ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften tapfer weiter. In der 38. Minute gelang Jochen Hafner der erste Treffer für seine Mannschaft, der den Rückstand auf 5:1 verkürzte.

Fürstenfelds Zweier war in allen Belangen unterlegen

Mit einem Halbzeitstand von 5:1 kehrten die Mannschaften aus der Pause zurück. Die zweite Halbzeit verlief weiterhin intensiv, und St. Stefan setzte seine Offensivbemühungen fort. In der 64. Minute konnte Klaus Trummer die Führung auf 6:1 ausbauen und sorgte für Jubel bei den Heimfans. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Spieler von Söchau/Fürstenfeld II nicht auf und kämpften bis zum Schluss. In der 90. Minute gelang Huesyin Kalender ein spätes Tor, das den Endstand von 6:2 markierte.

Am Ende gewann St. Stefan im Rosental verdient mit 6:2 gegen Söchau/Fürstenfeld II. Das Spiel war geprägt von einer Fülle an Toren und Aktionen auf dem Feld, was den Zuschauern sicherlich ein aufregendes Erlebnis bescherte.

St. Stefan/R. tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei SVU Steirerfleisch Wolfsberg an. Einen Tag später empfängt Söchau/Fürstenfeld II USV Raiffeisen Hof.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Endeffekt haben wir da weitergemacht wo wir gegen Gleisdorf aufgehört haben. Wir haben brav gespielt und uns etliche Torchancen erarbeitet. Zum Unterschied zum letzten Spiel haben wir diesmal ins Tor getroffen. Die ersten fünf Abschlüsse haben zu vier Toren geführt - das hat uns natürlich super in die Karten gespielt. Alles in allem war dies ein mehr als verdienter Sieg gegen einen, in der ersten Halbzeit überforderten, Gegner. Das war wieder eine Top-Leistung meiner Truppe bis auf ein paar Aussetzer. Ä'rgerlich ist es für mich nur, dass wir es einfach nicht schaffen zu null zu spielen!"

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – Söchau/Fürstenfelder SK II, 6:2 (5:1)

90 Hueseyin Kalender 6:2

64 Klaus Trummer 6:1

38 Jochen Hafner 5:1

26 Marcel Suppan 5:0

12 Daniel Stefan Pischinger 4:0

8 Lorenz Schutte 3:0

6 Emil Novi 2:0

2 Stefan Puffer 1:0

Aufstellungen:

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon - David Harb (K), Andreas Zirkl, Daniel Stefan Pischinger - Klaus Trummer, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Marcel Suppan, Kilian Seebacher - Emil Novi, Lorenz Schutte

Ersatzspieler: Matthias Oliver Saria, Daniel Hirschmann, Moritz Pein, Philipp Scherr, Simon Nagl, Johannes Abraham Nagl

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - Marc Krammer, Niklas Fasch-Tauschmann, Matteo Krachler, Maximilian Mittendrein - Oliver Jaindl, Federico Wolf, Felix Antoni, Andre Kaiser (K) - Ali Rouely, Bakk. Jochen Hafner , BEd

Ersatzspieler: Raffael Fritz, Hüseyin Kalender, Luis Rene Saurer, Hasan Kalender

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.