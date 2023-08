Imsirovic ist dreimal zur Stelle - Wolfsberg noch ohne Punkt

Details Samstag, 19. August 2023 10:28

Bei SV bestpoint Feldbach holte sich SVU Steirerfleisch Wolfsberg eine 1:5-Schlappe ab. Mit dieser bestechenden Form bleibt die Zisser-Elf ganz sicher der Titelfavorit in der Unterliga Süd.

Mr. Triplepack Erwin Imsirovic jubelt auch bei Feldbach (wie seinerzeit bei Gleichenberg) über seine Treffer

260 Besucher

Der Aufsteiger Wolfsberg im Schwarzautal war sehr gut eingestellt und spielte eine sehr beherzte Anfangsphase. Die Gastgeber agierten etwas zögerlich und taten sich schwer ins Spiel zu finden. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Maximilian Weber sein Team in der 17. Minute. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld schalte er am schnellsten und brachte den SVU Wolfsberg mit einem satten Schuss in Führung. Der Rückstand rüttelte Feldbach auf und jetzt übernahm die Zisser-Elf sukszessive das Kommando. Erwin Imsirovic traf zum 1:1 zugunsten von SV Feldbach (30.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Szabolcs Andrejek mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SVU Wolfsberg. Feldbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Imsirovic beseitigte mit seinen Toren (61./79.) die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber.

Gelb-Rote für Alois Rohrer

Dann sah auch noch Stefan Alois Rohrer in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für Wolfsberg gelaufen. Niklas Rohrbacher stellte schließlich in der 85. Minute den 5:1-Sieg für SV bestpoint Feldbach sicher. Er traf nach einem Eckball. Letztlich feierte SV Feldbach gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SV Feldbach ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet und grüßt nach dem Sieg von ganz oben.

Am kommenden Samstag trifft Feldbach auf SU Straden, Wolfsberg spielt am selben Tag gegen TUS St. Stefan im Rosental.







Stimme zum Spiel:

Christian Ranftl, sportlicher Leiter Feldbach:

"Die Mannschaft hat nach der hektischen Anfangsphase Charakter gezeigt. Danke an die zahlreichen Fans für die Unterstützung.

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 5:1 (2:1)

85 Niklas Rohrbacher 5:1

79 Erwin Imsirovic 4:1

61 Erwin Imsirovic 3:1

43 Szabolcs Andrejek 2:1

30 Erwin Imsirovic 1:1

17 Maximilian Weber 0:1

Startaufstellungen:

SV bestpoint Feldbach: Simon Sommer - Kevin Kleinlercher, Niklas Rohrbacher, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Marcel Bez, Tomislav Kemfelja, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K)

Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Justin Kleinlercher, Martin Harrer, Luka Hari, Collin Kleinlercher, Nico Baranja

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Stefan Fürbaß - BEd Christoph Fedl (K), Raphael Pfeiler, Philipp Stross - Bernhard Fauland, Daniel Radl, Matias Ceh, Stefan Alois Rohrer, Aljaz Grasic - Michael Marbler, Maximilian Weber

Ersatzspieler: Alexander Kaufmann, Patrick Zirngast, Stefan Zenz, Luca Winter , MEd BEd, Christian Skoff

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller,

