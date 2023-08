Unglaubliches Torfestival: SV Sturm Klöch gewinnt gegen Bad Radkersburg

Details Montag, 21. August 2023 19:35

Seit zweieinhalb Jahren hat der FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg nicht mehr verloren. Jetzt ist die Serie gerissen. Mit einer 3:5-Niederlage im Gepäck ging es für den Serienaufsteiger vom Auswärtsmatch bei SV Sturm Klöch in Richtung Heimat. Klöch war eindeutig besser - der Sieg war verdient.

300 Besucher sahen die ersten Niederlage der Gäste seit 2,5 Jahren

In der Anfangsphase neutralisierten sich die beiden Teams. Die Gäste versuchten mit hohem Stellungsspiel Druck auszuüben, die Heimischen verlagerten sich aufs Kontern. In Minute 29 tankte sich Robert Osterc in den Strafraum der Radkersburger und wurde dort regelwidrig gelegt. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an und schob diesen souverän ins Tor (30.).

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Abwehrfehler schnappte sich Tadej Flisar die Kugel und glich zum 1:1 aus (37.). Im Gegenzug traf Josip Stignjedec nach einer Flanke von links zum 2:1 ins Netz (39.). Die 250 Besucher waren aus dem Häuschen - genauso muss ein Spitzenspiel laufen.Somit wusste der Gastgeber zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Doppelschlag von Tomislav Havojic binnen drei Minuten

In der 53. Minute zeigte René Pösendorfer seine Klasse - der Klöcher Goalie vereitelte eine Großchance von Flisar. In Minute 66 ließ Dejan Benkic dem Heimgoalie aber dann keine Chance und setzte die Kugel aus spitzem Winkel ins Gehäuse. Neuer Spielstand: 2:2. Tomislav Havojic brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 68. und 71. Minute vollstreckte. Ein sehenswerter Heber führte zum 3:2, das 4:2 fand seine Entstehung aus einem Konter.

Jetzt machten die Hausherren den Sack zu: Mit dem Tor zum 5:2 steuerte Osterc bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (79.). Nach einem super Pass in die Gefahrenzone, schob er den Ball am Radkersburger Schlussmann ???? vorbei. Das 5:3 durch Edin Avdic in der 87. Minute diente lediglich noch der Ergebniskorrektur. Am Schluss gewann SV ALAS Sturm Klöch gegen FC Bad Radkersburg.

Fazit: Hier hat der FC Bad Radkersburg seinen Meister gefunden. Man ist mit Sicherheit mit der falschen Einstellung in das Spiel gegangen und war auch auch zu sicher daß man hier locker gewinnt. Das hat sich letztendlich gerächt. Klöch hat in diesem Spiel geschickt agiert und die vielen Torchancen genutzt. Letztendlich auch in dieser Höhe verdient gewonnen! Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

Am Freitag, den 25.08.2023 (19:00 Uhr) reist SV ALAS Sturm Klöch zur Reserve von FC Gleisdorf 09, einen Tag später (18:30 Uhr) begrüßt FC Bad Radkersburg SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen vor heimischer Kulisse.

Stimmen zum Spiel:

Reinhard Wohlkinger, Obmann Klöch:

"Es war auf beiden Seiten eine gute Partie. Ich denke, dass uns Bad Radkersburg ein wenig unterschätzt hat. Wir haben hinten sehr diszipliniert gespielt und versucht über Konter zum Erfolg gelangen. Das ist unser super gelungen. Großes Lob an die Mannschaft."

Matthias Sommer, Obmann Bad Radkersburg:

"Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Teams. Klöch war aber effzienter und wollte den Sieg mehr als wir. Wir sind faire Verlierer und gratulieren dem Gegner. Klöch war über 90 Minuten die bessere Mannschaft."

Unterliga Süd: SV ALAS Sturm Klöch – FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg, 5:3 (2:1)

87 Edin Avdic 5:3

79 Robert Osterc 5:2

71 Tomislav Havojic 4:2

68 Tomislav Havojic 3:2

61 Dejan Benkic 2:2

39 Josip Stignjedec 2:1

37 Tadej Flisar 1:1

30 Robert Osterc 1:0

Aufstellungen:

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Rok Kotnik, Mario Cetina, Aljaz Horvat - Damir Bogovic, Tomislav Havojic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Robert Osterc, Marko Slogar, Lukas Engel

Ersatzspieler: Tobias Steger, Niko Lesjak, Tobias Moritz Hödl, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg: Matjaz Kuzma - Anej Meznaric, Jernej Trstenjak, Tjaz Polajzer, Tine Tramte, Philipp Kniewallner - Dejan Benkic, Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Robin Mass - Edin Avdic

Ersatzspieler: Andrej Fajfar, Matej Horvat, Markus Resnik, Elias Zenz, Florian Atschko, Jonas Karl Unger

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller und FC Bad Radkersburg

