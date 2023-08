Halbenrain feiert überzeugenden 5:1-Sieg gegen Tus St. Peter/O

Details Samstag, 26. August 2023 01:12

Vor 200 Zuschauern trafen der SVU Immo Company Halbenrain und Tus St. Peter/O aufeinander, beide Teams vor dem Spiel sieglos. Das Spiel entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit für Halbenrain, das am Ende mit einem überzeugenden 5:1-Sieg triumphierte.

Kristian Kraus nützte einen Tormannfehler eiskalt aus

Bereits in der 5. Minute eröffnete Tine Celec die Torflut für den SVU Immo Company Halbenrain. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für das Spiel und brachte die Gastgeber in Führung. Eine Verletzung von Luka Lamac (21.) bei Tus St. Peter/O brachte Markus Hödl ins Spiel, der jedoch in der 24. Minute trotz einer dreifachen Chance den Ball nicht ins Tor bringen konnte.

In der 28. Minute erhöhte Kristian Kraus auf 2:0 für Halbenrain. Ein hoher Ball nach vorne führte dazu, dass Torhüter Alen Grusovnik den Ball verfehlte und Kraus die Möglichkeit hatte, ins leere Tor einzuschießen. Die erste Hälfte bot eine spannende Dynamik und einige Chancen auf beiden Seiten.

Spektakuläre zweite Hälfte

Auch im zweiten Durchgang ging die Post ab: In der 47. Minute zappelte der Ball im Tor von Halbenrain, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits von Mario Pavec, was eine umstrittene Entscheidung darstellte. In der zweiten Halbzeit setzte Halbenrain seine dominante Performance fort. Tilen Pungarsek erhöhte in der 70. Minute auf 3:0 und baute die Führung aus. Tine Celec und Tilen Pungarsek waren erneut erfolgreich in der 79. und 92. Minute, und sicherten Halbenrain den beeindruckenden 5:0-Vorsprung.

Tus St. Peter/O gelang in der 95. Minute durch Marko Pavec ein Kopfballtor, welches gleichbedeutend mit dem ersten Saisontor für die Gäste war.

Insgesamt bestätigte der Gastgeber seine Stärke und setzte ein deutliches Zeichen mit dem 5:1-Sieg gegen die Auswärtsmannschaft. Die Spieler von St. Peter am Ottersbach konnten zwar noch ein Ehrentor erzielen, aber der klare Sieg von Halbenrain stand außer Frage.

Kommende Woche tritt SVU Immo Company Halbenrain bei Tus Raiffeisen Paldau an (Samstag, 17:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt Tus St. Peter/O. Heimrecht gegen FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg.

Stimme zum Spiel:

Dominik Spätauf, sportlicher Leiter Halbenrain:

"In Summe war der Sieg verdient. Auch St. Peter hat einige Chancen gehabt, wir haben unsere Möglichkeiten aber besser genützt. Nach der Pause, bis zum 3:0 hat der Gegner klar besser gespielt als wir, trotzdem haben wir am Ende die drei Punkte geholt. Ein wichtiger Sieg, jetzt haben wir angeschrieben. Großes Lob an den Trainer und die Mannschaft."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – Tus St. Peter/O, 5:1 (2:0)

93 Mario Pavec 5:1

92 Tilen Pungarsek 5:0

79 Tine Celec 4:0

70 Tilen Pungarsek 3:0

28 Kristian Kraus 2:0

5 Tine Celec 1:0

Aufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Fabian Vieregg (K), Andreas List - Michael Rodler, Tine Celec, Timotej Lorber, Alexander Komatz - Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Simon Taschner , BEd, Sebastian Pot, Manuel Macher, Philipp Böheim



Trainer: Elmar Messerer

St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Tilen Klobasa, Mario Pavec, Patrick Krobath, Alexander Wolfgang Fuchs



Ersatzspieler: Michael Heibl, Markus Hödl, Mitja Mauko, Michael Haring, Maximilian Atschko, Lorenz Konrad



Trainer: Franz Weigl by René Dretnik Symbolfoto: Harald Dostal

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.