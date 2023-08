Imposanter Auftritt von Straden bringt die Tabellenführung

Details Montag, 28. August 2023 19:08

SV Feldbach kehrte vom Auswärtsspiel gegen SU Straden mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:4. Ein bittere Klatsche für den Titelaspiranten, mit der wohl im Vorfeld so niemand gerechnet hat.

Tobias Mencigar (einst noch bei St. Anna) markierte einen Doppelpack

Gabriel Tuscher traf in der ersten Minute

Die SU Straden schockte den SV bestpoint Feldbach bereits sehr früh und ging durch Gabriel Tuscher in der ersten Minute in Führung. Nach einer Flanke von links stand er genau richtig und drückte den Ball - mit Hilfe der Stange - über die Linie. In Minute 25 pfiff Schiedsrichter Ewald Dolliner einen Strafstoß und Tobias Mencigar war zur Stelle und markierte das 2:0 des Ligaprimus (25.).

In der 30. Minute gab Feldbachs Erwin Imsirovic einen Schuss ab, Straden-Keeper Thomas Fleischhacker wehrte ihn kurz ab - und Heiko Rieger war es, der den Ball mittels Abstauber im leeren Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte. Die Hausherren hatten aber prompt die passende Antwort parat: Tadej Lukman witterte seine Chance und schloss einen Konter mustergültig zum 3:1 für SU Straden ab (37.). Mit der Führung für SU Straden ging es in die Kabine.

Straden erobert die Tabellenführung

Mit dem 4:1 sicherte Mencigar SU Straden nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (57.). Bei seinem abgefälschten Freistoß hatte der Heim-Goalie keine Chance. Am Schluss schlug SU Straden Feldbach vor eigenem Publikum mit 4:1 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Die errungenen drei Zähler gingen für SU Straden einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

SV bestpoint Feldbach rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Feldbach.

Als Nächstes steht für SU Straden eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen TUS St. Stefan im Rosental. Feldbach empfängt – ebenfalls am Freitag – USV Deutsch Goritz.

Stimme zum Spiel:

Klaus Fuchs, Trainer Straden:

"Das war eines der besten Spiele, die meine Mannschaft abgeliefert hat. Wir haben verdient gewonnen, die Jungs haben eine großartige mannschaftliche Leistung abgerufen. Wir haben gewusst, dass der Gegner Top-Einzelspieler in der Mannschaft hat und es ist uns gelungen, diese nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die frühe Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber wir haben beide Halbzeiten gewonnen, so können wir nur zufrieden mit dem Ergebnis sein."

Unterliga Süd: SU Straden – SV bestpoint Feldbach, 4:1 (3:1)

57 Tobias Mencigar 4:1

37 Tadej Lukman 3:1

30 Heiko Rieger 2:1

25 Tobias Mencigar 2:0

1 Gabriel Tuscher 1:0

Aufstellungen:

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker, Alexander Juri, Thomas Reicht, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Markus Ranftl (K), Gabriel Tuscher, Valdet Ljatifi, Marco Paulitsch, Tobias Mencigar



Ersatzspieler: Markus Leber, Tobias Hirtl, Leon Winkler, Elyas Artjom Afaunov



Trainer: Klaus Fuchs

SV bestpoint Feldbach: Simon Sommer - Kevin Kleinlercher, Niklas Rohrbacher, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Marcel Bez, Tomislav Kemfelja, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K)



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Justin Kleinlercher, Martin Harrer, Luka Hari, Collin Kleinlercher, Nico Baranja



Trainer: Michael Zisser by René Dretnik Foto: Richard Purgstaller

