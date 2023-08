Klare Angelegenheit: USV Hof holt den zweiten Saisonsieg

Details Montag, 28. August 2023 19:49

Am Sonntag verbuchte USV Hof einen 3:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfeld. Nach dem Dreitorevorsprung zur Halbzeitpause war der Braten bereits nach 45 MInuten für das Auswärtsteam gegessen.

Es geht aufwärts: Der USV Hof holt den zweiten Sieg im dritten Spiel

Kopfballtreffer von Fabian Halvax

Vor 200 Zuschauern war Fabian Halvax mit der Führung zur Stelle (26.). Er verwertete einen Freistoß von der Seite per Kopf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff machten die Gäste den Sack zu. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Matej Vok aufseiten von USV Raiffeisen Hof das 2:0 (40.). Mit dem 3:0 durch Kevin Poredos schien die Partie bereits in der 47. Minute mit USV Hof einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Gäste einen Gang zurück und mussten so den Treffer von Felix Antoni zum 1:3 hinnehmen (79.). Ein kurioses Tor - der Ball war zuvor rund 30 Zentimeter im Out. Er diente aber lediglich der Ergebniskorrektur. Mit Ablauf der Spielzeit schlug USV Hof Söchau/Fürstenfelder SK II 3:1.

Hof hält bei zwei Siegen und einer Niederlage

Söchau/Fürstenfeld II hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Einen klassischen Fehlstart legte die Heimmannschaft hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche. Trotz des Sieges fiel USV Raiffeisen Hof in der Tabelle auf Platz sieben. In dieser Saison sammelte USV Hof bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Nächster Prüfstein für Söchau/Fürstenfelder SK II ist die Reserve von FC Gleisdorf 09 auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). USV Raiffeisen Hof misst sich zur selben Zeit mit SVU Steirerfleisch Wolfsberg.

Stimme zum Spiel:

USV Hof Facebook-Seite:

"Unsere Jungs machten aus vier Großchancen - drei Treffer, die kleinen Fehler der Söchauer Abwehr wurden eiskalt ausgenutzt. Wichtige drei Punkte konnten so im Gepäck mit heim nach St. Puxa genommen werden!"

Herbert Frauwallner, Obmann Hof:

"Das war eine starke erste Halbzeit mit eiskalter Chancenauswertung. Die zweite Hälfte war kein sportlicher Leckerbissen, aber eine Pflichterfüllung."

Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfelder SK II – USV Raiffeisen Hof, 1:3 (0:3)

79 Felix Antoni 1:3

47 Kevin Poredos 0:3

40 Matej Vok 0:2

26 Fabian Halvax 0:1

Aufstellungen:

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - David Fritz, David Fritz, Marc Krammer, Niklas Fasch-Tauschmann, Maximilian Mittendrein - Oliver Jaindl, Federico Wolf, Andre Kaiser (K), Jonas Leitgeb - Bakk. Jochen Hafner , BEd



Ersatzspieler: Raffael Fritz, Felix Antoni, Ali Rouely, Karlo Brkic, Calvin Kopf, Luis Rene Saurer



Trainer: Thomas Wilfling

Hof SU: Johannes Graf, Fabian Halvax (K), Alen Klobasa, Zak Pucko, Jan Husar, Rok Ribic, Ales Kalamar, Endrit Dvorani, Kevin Poredos, Matej Vok, Raphael Posch



Ersatzspieler: Damjan Lebar, Lukas Puntigam, Nico Seidl, Mathis Frühwirth, Michael Frankl, Tobias Scherberl



Trainer: Dominik Kovacic by ReD Foto: USV Hof/Frauwallner

