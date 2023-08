TUS St. Stefan/R. triumphiert über fehleranfällige Wolfsberger

Details Montag, 28. August 2023 23:51

SVU Steirerfleisch Wolfsberg hat den Start ins neue Fußballjahr nach drei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage gegen TUS St. Stefan im Rosental verdaut werden.

Stross musste nach neun Minuten wegen einer Verletzung raus

Die Partie begann mit intensivem Spielgeschehen, in dem beide Mannschaften engagiert agierten. Bereits in der 6. Minute kam es zu einem wilden Foul seitens der Nummer 10 der Gäste, Emil Novi, ohne Ballkontakt, bei dem er den Gegner zu Boden trat. Ein VAR-Eingriff hätte möglicherweise zu einer Platzverweisentscheidung geführt.

In der 9. Minute musste Philipp Stross vom SVU Wolfsberg verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die Hoffnungen auf eine schnelle Genesung begleiteten ihn auf dem Weg zum Feld. Der erste Treffer des Spiels erfolgte in der 19. Minute, als der TUS St. Stefan im Rosental nach einem Konter erfolgreich war und die Neubauer, den Ball trocken einschob. Wenig später, in der 27. Minute, gelang dem SVU Steirerfleisch Wolfsberg der Ausgleich. Max Weber, erzielte ein Traumtor nach einem herrlichen Chip von Toplak. Der erste Durchgang endete schließlich mit einem Pausenstand von 1:1.

Emil Novi traf zweimal

Der zweite Spielabschnitt zeigte ein schnelles Auf und Ab. In der 54. Minute gelang den Auswärtigen das 1:2 durch Lorenz nach einem schlechten Abwehrverhalten seitens Absenger. Kurz darauf, in der 58. Minute, erhöhte Novi nach einem Elfmeter auf 1:3 für die Gäste. In der 67. Minute setzte der TUS St. Stefan im Rosental seinen Torelauf fort und erzielte das 1:4 durch einen direkten Freistoß von der Nr. 19. Ein Platzverweis für die Nr. 4, Fauland, in der 60. Minute schwächte die Wolfsberg-Mannschaft. In der 88. Minute schloss Emil Novi nach einem verrückten Ruckpass von Schnitti Marbler zum 1:5 für den TUS St. Stefan im Rosental ab.

Die Partie war von vielen Wendungen, Toren und intensiven Momenten geprägt. Trotz des engagierten Spiels der Wolfsberg-Mannschaft gelang es dem TUS St. Stefan im Rosental, durch effiziente Angriffe und einen soliden Spielaufbau einen deutlichen Sieg zu erringen. Die Zuschauer wurden mit einem abwechslungsreichen und ereignisreichen Fußballspiel belohnt.

Am kommenden Samstag tritt SVU Wolfsberg bei USV Raiffeisen Hof an, während St. Stefan/R. einen Tag zuvor SU Straden empfängt.

Unterliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – TUS St. Stefan im Rosental, 1:5 (1:1)

88 Emil Novi 1:5

66 Daniel Stefan Pischinger 1:4

57 Emil Novi 1:3

53 Lorenz Schutte 1:2

26 Maximilian Weber 1:1

18 Elias Neubauer 0:1

Aufstellungen:

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Stefan Fürbaß - BEd Christoph Fedl (K), Raphael Pfeiler, Philipp Stross - Bernhard Fauland, Daniel Radl, Matias Ceh, Andre Absenger, Aljaz Grasic - Denis Toplak, Maximilian Weber



Ersatzspieler: Alexander Kaufmann, Marcel Krispl, Michael Marbler, Stefan Zenz, Luca Winter , MEd BEd, Christian Skoff



Trainer: Reinhard Pleyer

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon - David Harb (K), Andreas Zirkl, Daniel Stefan Pischinger - Klaus Trummer, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Marcel Suppan, Kilian Seebacher - Emil Novi, Lorenz Schutte



Ersatzspieler: Matthias Oliver Saria, Elias Wurzinger, Daniel Hirschmann, Moritz Pein, Simon Nagl, Johannes Abraham Nagl



Trainer: Tobias Fritsch by René Dretnik

