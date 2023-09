Auswärtssieg: St. Peter/O. ringt SV Sturm Klöch nieder

Details Samstag, 16. September 2023 09:29

Im Spiel von SV ALAS Sturm Klöch gegen Tus St. Peter/O. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. St. Peter/O. hat mit dem Sieg über SV Sturm Klöch einen Coup gelandet. Die Kurve zeigt nach oben!

Coach Thomas Hack eroberte mit seinem Team die Festung Klöch

Hohes Pressing brachte den Erfolg

Der erste Angriff der Gäste führte zum 0:1. Ein abgefälschter Schuss von Luka Lamac fand seinen Weg ins Tor (7.). Beide Teams spielten weiter munter drauf los und geizten nicht mir spielerischen Akzenten. Den 150 Besuchern wurden viele Tormöglichkeiten geboten. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Sebastian Riedl das 2:0 nach (45.). Nach ein einem scharfen Pass zur Mitte stand der Torschütze goldrichtig und drückte den Ball über die Linie. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Der zweite Durchgang begann mit einem doppelten Nackenschlag für die Gäste. Robert Osterc tankte sich auf der Linie durch und brachte den Ball in den 16er - dort lauerte Marko Slogar und der Stürmer verkürzte zum 1:2 (49.). Gleich darauf versuchte er mit einem Heber den gegnerischen Torhüter erneut zu bezwingen, doch Michael Heibl konnte den Versuch vereiteln.

In Minute 53 wurde Tomislav Havojic im 16er gelegt und der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Slogar verwertete den Elfmeter (56.) und stellte auf 2:2. Klöch zündete jetzt ein Offensivfeuerwerk - jedoch war Heibl im Kasten der Gäste nicht mehr zu bezwingen. Dass Tus St. Peter/O. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tilen Klobasa, der in der 77. Minute nach einem Gestocher zur Stelle war und den Treffer zum 2:3 besorgte.

Fazit: Klöch hat in der Nachspielzeit einen Elfer zum Ausgleich verschossen. Da ist man auch selber Schuld wenn man so viele Chancen nicht nutzt Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

Lamac, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 80. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. In Minute 96 hatten die Gäste noch großes Glück - Slogar verschoss einen Elfmeter - somit strich St. Peter/O. gegen SV Sturm Klöch die volle Ausbeute ein.

Während SV Sturm Klöch am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SVU Steirerfleisch Wolfsberg gastiert, steht für Tus St. Peter/O. einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Tus Raiffeisen Paldau auf der Agenda.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

""Wir haben gewusst, dass es in der Festung Klöch schwer wird. Wir haben es geschafft dort drei Punkte mitzunehmen. Wir widmen diesem Sieg unserem Siegtorschützen Tilen Klobasa."

Unterliga Süd: SV ALAS Sturm Klöch – Tus St. Peter/O, 2:3 (0:2)

77 Tilen Klobasa 2:3

56 Marko Slogar 2:2

49 Marko Slogar 1:2

45 Sebastian Riedl 0:2

7 Luka Lamac 0:1

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Luka Gorup, Mario Cetina, Aljaz Horvat - Damir Bogovic, Tomislav Havojic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Robert Osterc, Marko Slogar, Lukas Engel



Ersatzspieler: BSc Luka Pintaric, Tobias Moritz Hödl, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger



Trainer: BSc Luka Pintaric

St. Peter/O.: Michael Heibl, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Amadej Legen, Markus Hödl, Michael Haring, Alexander Wolfgang Fuchs, Lorenz Konrad



Trainer: Thomas Hack

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

