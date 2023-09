Paldau triumphiert über Sinabelkirchen: 4:1-Sieg nach turbulentem Spielverlauf

Details Samstag, 16. September 2023 23:12

Am vergangenen Samstag trafen der Tus Raiffeisen Paldau und der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen im Raiffeisenstadion Paldau aufeinander. Vor einer enthusiastischen Kulisse von 250 Zuschauern versprach dieses Duell Spannung und Emotionen. Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden 4:1-Sieg für Paldau.

Trainer Werner Ostermann sah Gelb-Rot

Die Gäste aus Sinabelkirchen gingen früh in Führung, als Martin Pfeifer in der 14. Minute einen präzisen Schuss abfeuerte und das 0:1 erzielte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 15. Minute, erzielte Marcel Rathkolb den Ausgleichstreffer zum 1:1, der die Stimmung im Stadion wieder anheizte.

Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen, doch es gab eine entscheidende Szene kurz vor der Pause. Der Trainer von Sinabelkirchen, Werner Ostermann, sah in der 39. Minute die Gelbe Karte für ein Foulspiel. Leider konnte er seinen Unmut nicht zurückhalten und kritisierte die Schiedsrichterentscheidung zu vehement, was zu seiner Roten Karte in der 40. Minute führte. Dies bedeutete, dass Sinabelkirchen den Rest des Spiels mit nur 10 Spielern bestreiten musste.

Philipp Schipek traf zweimal

In der zweiten Halbzeit setzte Paldau seinen Vorteil in Überzahl effektiv ein. Philipp Schipek war der Spieler des Tages und erzielte in der 59. Minute das 2:1, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 63. Minute, der das 3:1 brachte. Paldau war in dieser Phase des Spiels einfach überlegen und drückte seine Dominanz aus.

Den Schlusspunkt setzte Manuel Hutter in der 81. Minute mit einem präzisen Schuss, der das 4:1 besiegelte und die Hoffnungen von Sinabelkirchen auf eine Aufholjagd zunichte machte. Das Spiel endete mit einer weiteren Karte, als Kevin Stangl in der 86. Minute eine Gelb-Rote Karte erhielt, nachdem er sich ein Foul geleistet hatte.

Insgesamt war es ein aufregendes Spiel, das von der starken Leistung von Paldau und den turbulenten Ereignissen geprägt war. Paldau sicherte sich verdient den Sieg mit 4:1 und setzte ein deutliches Zeichen in dieser Begegnung.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Für das Heimteam gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Tus Raiffeisen Paldau klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Tus Paldau verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Paldau beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

SV Sinabelkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem zwölften Platz. Mit erst acht erzielten Toren hat SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Sinabelkirchen die vierte Pleite am Stück.

Am kommenden Samstag trifft Tus Raiffeisen Paldau auf Tus St. Peter/O, SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen spielt tags zuvor gegen SV bestpoint Feldbach.

Stimme zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Bei uns ist derzeit der Wurm drinnen. Unsere Offensive trifft nicht und hinten bekommen wir Tore aus dem Nichts!"

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 4:1 (1:1)

81 Manuel Hutter 4:1

63 Philipp Schipek 3:1

59 Philipp Schipek 2:1

15 Marcel Rathkolb 1:1

14 Martin Pfeifer 0:1

Aufstellungen:

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Edin Selimovic, Sandro Bartelt, Ivan Bozic - Kevin Stangl, Philipp Schipek (K), David Stefan Grain-Hainz, Marcel Rathkolb, Nino Mernik - Ramaz Shakarishvili, Vid Kovacec



Ersatzspieler: Thomas Gutmann, Pascal Hörtl, Karl-Moritz Zotter, Fabian Markus Grasmug, Bernhard Sundl, Manuel Hutter



Trainer: Johannes Posch

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Stefan Feiertag (K), Oliver Graßmugg, Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Branimir Ramljak, Andreas Mild - Martin Pfeifer, Georg Rabl



Ersatzspieler: Fabio Juri, Christopher Ober, Matthias Samuel Pfeifer, Georg Maier



Trainer: Werner Ostermann

by René Dretnik

