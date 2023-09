Siegesserie prolongiert: St. Peter/O. triumphiert auch bei Feldbach

Details Samstag, 30. September 2023 13:31

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Tus St. Peter/O. mit 2:1 gegen SV bestpoint Feldbach für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der Sieg war hochverdient - Feldbach hatte gegen taktisch sehr diziplinierte Gegner kein adäquates Mittel parat.

Die Siegesserie hält an - St. Peter feiert bereits den vierten Sieg in Folge

Disziplinierter Auftritt von St. Peter

Bereits in den ersten 45 Minuten war es für jeden im Stadion ersichtlich, wer den Sieg mehr wollte und wer bestimmter auftrat - das waren nämlich die Gäste. Die Hausherren waren im ersten Durchgang lediglich durch Standardsituationen und Weitschüsse gefährlich. Ganz anders als die Auswärtigen, die schon in der ersten Hälfte zu drei Top-Chancen kamen. Einmal klatschte die Kugel nach einem Kopfball an die Latte und die beiden anderen vereitelte der Feldbacher Keeper Simon Sommer bravourös.

Als manch Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeitpause war, schlug der Moment von Mario Pavec. Nachdem sich Sebastian Riedl auf der Seite durchsetzte und ihm den Stanglpass servierte, ließ der Stürmer mit einem Haken den Verteidiger aussteigen und zog alleinstehend am Fünfer trocken ab. So stand es ab der 42. Minute 0:1 - die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Im zweiten Durchgang begannen die Heimischen sehr druckvoll und spielten richtig gut auf - die Systemumstellung von Trainer Michael Zisser zeigte seine Wirkung. In der 60. Minute erzielte Erwin Imsirovic das 1:1 für SV Feldbach. Auch wenn die Enstehung des Tores ein wenig glücklich war - der St. Peter Verteidiger verrutschte sich - war der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt doch verdient.

Sebastian Riedl war an beiden Toren beteiligt

Für das zweite Tor von Tus St. Peter/O. war Sebastian Riedl verantwortlich. Er setzte in der 69. Minute nach - und die Feldbacher Verteidigung unter Druck. Die Defensivakteure schossen den Gegner, beim Versuch den Ball wegzuschießen an - und der Ball prallte von ihm ins Tor. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Feldbach setzte Luka Hari, der in der 77. Minute wegen einer Kritik die Ampelkarte für sich reklamierte. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Anton Strablegg feierte St. Peter/O. einen dreifachen Punktgewinn gegen SV bestpoint Feldbach.

Die Situation bei SV Feldbach bleibt angespannt. Gegen Tus St. Peter/O. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit vier Siegen in Folge ist St. Peter/O. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“. Tus St. Peter/O. ist jetzt mit zwölf Zählern punktgleich mit Feldbach und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 13:17 auf dem fünften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV bestpoint Feldbach auf Tus Raiffeisen Paldau, St. Peter/O. spielt tags zuvor gegen TUS St. Stefan im Rosental.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft in Feldbach. Wir haben versucht dem Gegner unser Spiel aufzuwingen, das ist uns weitläufig gelungen. Am Ende hat dies zum Sieg geführt!"

Franz Weigl, Co-Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Die taktische Disziplin der Mannschaft war hervorragend. Sie haben genau das umgesetzt, was wir besprochen haben. Ich freue mich besonders, dass wir in meiner umliegenden Heimat und meinem Dienstort Feldbach gewonnen haben."

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – Tus St. Peter/O, 1:2 (0:1)

69 Sebastian Riedl 1:2

60 Erwin Imsirovic 1:1

42 Mario Pavec 0:1

Aufstellungen:

SV bestpoint Feldbach: Simon Sommer - Kevin Kleinlercher, Niklas Rohrbacher, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Marcel Bez, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K), Collin Kleinlercher



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Justin Kleinlercher, Michael Hacker, Luka Hari, Daniel Himmler, Nico Baranja



Trainer: Michael Zisser

St. Peter/O.: Michael Heibl, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Markus Hödl, Mitja Mauko, Michael Haring, Alexander Wolfgang Fuchs, Lorenz Konrad



Trainer: Thomas Hack

by ReD

Foto: TUS St. Peter

