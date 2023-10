Doppelpacker Dobaj und Riedl hieven St. Peter zu klarem Gastspielerfolg im St. Puxa in Hof

Details Samstag, 14. Oktober 2023 21:13

Zu einem tabellarischen Nachbarschaftsduell luden die SU RB Hof und St. Peter/O. im Vorfeld des direkten Duells am Samstagnachmittag auf dem Geläuf der St. Puxa Sportanlage, prallten der Achte (13 Zähler) und der auf Zwischenrang neun befindliche Gast (zwölf Punkte) im Rahmen des 10. Spieltages in der Unterliga Süd aufeinander. Doch sollte sich das Geschehen konträre zur Ausgangslage präsentieren und zu einem im Endeffekt deutlichen Unterfangen mutieren: 1:4-Gastspielerfolg für St. Peter dank der Doppeltorschützen Stas Dobaj und Sebastian Riedl.

Hohe Schlagzahl von vorne weg - "X" nach 45 Minuten

Vom Start weg gingen beide Mannschaften vor 150 Zuschauern mit offenen Visieren an die Sache heran, präferierten das Überbrücken des Halbfeldes und suchten sogleich die Wege in die Tiefe. Mangelende Präzision nach der Einkehr in den Gefahrensektor ließen klare Torchancen in den ersten Augenblicken allerdings im Keim ersticken.

Doch lange sollte die "Nullnummer" im St. Puxa nicht eine solche bleiben, schlug St. Peter in Minute 10 eiskalt zu und belohnte sich für den galligen und giftigen Auftakt: "Energieanfall" des an diesem Tage immens umtriebigen Stas Dobaj über die Zentrale, gefolgt von raffiniertem und platziertem Schussball aus der zweiten Reihe ins linke untere Eck - 0:1.

Fortan dominierte der Gast das Geschehen, wenngleich nach vorne hin hüben wie drüben eher "Schonkost" serviert wurde, viele Fehlpässe den Spielfluss hemmten.

Als vieles bereits auf eine Pausenführung der Hack-Elf hindeutete, schlugen die Heimischen via "Geniestreich" unmittelbar vor dem Pausen-"Gong" zurück: Astreiner Steilpass hinter die Kette, dann wunderbarer Heber von Kevin Poredos über Schlussmann Glauninger hinweg - drin das Ding im rechten Eck (43.) - 1:1 zur Pause.

Einbahnstraßen-Fußball nach Wiederbeginn - drei Tore binnen zwölf Minuten

Zweite Halbzeit, selbes Bild: Abermals Blitzstart für St. Peter, kurioser Treffer obendrein: Sebastian Riedl wird von Schlussmann Johannes Graf aus halblinks am 16er am Arm angeschossen - Referee Markus Macher ließ weiterspielen und der Angreifer vollendete unaufgeregt ins leere Gehäuse - 1:2 (51.).

Damit spielte sich der Gast regelrecht in "Rage", in einen "Tor-Flow", legte nach: Zunächst Tempo-Vorstoß über die Zentrale und Endabnehmer Sebastian Riedl mit dem Rebound infolge eines geblockten Schussballes zum 1:3 (61.), hernach fabelhafter Abschluss von Stas Dobaj von halblinker Warte in der Box nach flinker, dynamischer Umschaltaktion über rechts - butterweich ins rechte obere Eck - 1:4 (63.).

Damit war die Messe längst gelesen, gierte der Gast gar noch auf weitere Torerfolge, während Hof in erster Linie um Schadensbegrenzung bemüht schien. Zwei am Lattenkreuz vorbei segelnde Schussbälle von Mario Pavec und Sebastian Riedl (75.) der Schlusspunkt einer in Summe unterhaltsamen Samstagabend-Partie mit klarem Ausgang - 1:4.

Während die Heimischen damit auf Rang neun abrutschen, klettert St. Peter derweil auf Platz sieben und hat den Anschluss ans vorderste Drittel wiederherstellen können.

Fotocredit: TUS St. Peter/O.

