Gelungener Trainereinstand: Sinabelkirchen spielt gegen Söchau/Fürstenfeld groß auf

Nach dem Rücktritt von Coach Werner Ostermann beim SV Rosenberger Installation Sinabelkirchen nahm bei dieser Begegnung bereits der neue Trainer Wolfgang Hopfer auf der Bank Platz. Der Trainereinstand ist mehr als gelungen: Der Gegner Söchau/Fürstenfelder SK musste gegen großartig aufspielende Gastgeber eine bittere 4:1 Niederlage einstecken.

Nach 16 Minuten stand es 3:0 für die Hausherren

Der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen trat von Beginn an sehr bestimmt auf und erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bereits in der zweiten Minute klingelte es zum ersten mal im Kasten der Gäste. Nach einer Flanke von Martin Pfeifer lauerte Dominik Müller an der zweiten Stange und drückte den Ball über die Linie. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Fabio Riedler schnürte einen Doppelpack (4./16.), sodass die Gastgeber fortan mit 3:0 führten. Die Hausherren kontrollierten die Partie - Söchau/Fürstenfelder SK II rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Hausherren anfangs ein wenig schwer, die Auswechslung des verletzten Kapitäns Stefan Feiertag zollte dem Spielaufbau Tribut. So mussten die Heimischen in der 50. Minute einen Gegentreffer hinnehmen. Nach einem langen Ball verkürzte Hueseyin Kalender aus spitzem Winkel auf 1:3. Für ruhige Verhältnisse sorgte Branimir Ramljak, als er mit einem Schuss aus kurzer Distanz das 4:1 für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen besorgte (84.). Schlussendlich verbuchte SV Sinabelkirchen gegen Söchau/Fürstenfeld II einen überzeugenden Heimerfolg.

Fabio Riedler traf zweimal

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen vorübergehend auf den neunten Rang kletterte. SV Sinabelkirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die Abstiegssorgen von Söchau/Fürstenfelder SK II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst zwölfmal brachte Söchau/Fürstenfeld II den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Söchau/Fürstenfelder SK II alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Söchau/Fürstenfeld II die fünfte Pleite am Stück.

SV Sinabelkirchen tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei SVU Steirerfleisch Wolfsberg an. Einen Tag später empfängt Söchau/Fürstenfelder SK II Tus St. Peter/O.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Hopfer, Trainer Sinabelkirchen:

"Das war für mich ein super Einstand. Ich hatte nur eine Woche Zeit, das Team kennenzulernen. Die Mannschaft ist intakt und super drauf. Ich bin sehr zufrieden, an dieser Leistung können wir jetzt aufbauen. Die nächsten zwei Spiele sind sehr wichtig, wir wollen uns vom hinteren Drittel lösen."

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – Söchau/Fürstenfelder SK II, 4:1 (3:0)

84 Branimir Ramljak 4:1

50 Hueseyin Kalender 3:1

16 Fabio Riedler 3:0

4 Fabio Riedler 2:0

2 Dominik Mueller 1:0

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Stefan Feiertag (K), Oliver Graßmugg, Dominik Müller - Fabio Riedler, David Mondovics, Branimir Ramljak, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild - Martin Pfeifer



Ersatzspieler: Fabio Juri, Christopher Ober, Manuel Ertl, Georg Maier, Georg Rabl, Angelo Schmelzer



Trainer: Wolfgang Hopfer

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - Hüseyin Kalender, Niklas Fasch-Tauschmann, Maximilian Mittendrein (K), Luis Rene Saurer - Federico Wolf, Felix Antoni, Jonas Leitgeb, Hasan Kalender - Bakk. Jochen Hafner , BEd, Nikolaus Pummer



Ersatzspieler: Moritz Jonas Hartinger, Karlo Brkic, Matteo Krachler, Raffael Fritz



Trainer: Thomas Wilfling

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

