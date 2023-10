Marcel Suppan on fire: St. Stefan gewinnt in Klöch mit 5:1

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:37

Es scheint so, als sei der TUS Stefan im Rosental so etwas wie ein Angstgegner vom SV ALAS Sturm Klöch. Von den bisherigen 22 direkten Duellen konnten nur fünf gewonnen werden, viermal spielte man Unentschieden und 13 Niederlagen standen zu Buch. Nach dieser Partie ist noch eine weitere dazugekommen: Die Gastgeber blieben gegen TUS St. Stefan im Rosental chancenlos und kassierten eine herbe 1:5-Klatsche.

Marcel Suppan steuerte drei Treffer bei

Mit einer wahren Rumpftruppe - sogar Coach Tobias Fritsch musste sich ein Trikot überstreifen - mussten die Gäste nach Klöch reisen. Bemerkbar gemacht hat sich die personelle Misere aber nicht, bereits nach zwei Minuten durften die mitgereisten Fans aus St. Stefan im Rosental jubeln. Nach einer Flanke in die Box rutschte ein Klöcher Verteidiger aus - Marcel Suppan nutzte das Missgeschick zu seinen Gunsten und traf zum 0:1 (2.). Die Gäste kontrollierten jetzt das Spielgeschehen, es schien die Hausherren litten unter einer Schockstarre. Der Klöcher Trainer Luka Pintaric musste an der Seitenlinie sehr laut coachen und seine Jungs erst aufwecken. Es half ein wenig, Klöch fand jetzt besser ins Spiel und fand auch Chancen vor.

Die wahrscheinlich spielentscheidende Szene passierte in der Minute 39. Nach einem Elfmeteralarm in der Gästebox ließ der Unparteiische weiterlaufen - Mario Cetina wollte es nicht wahrhaben uns legte Schiedsrichter Edis Kudic seinen Standpunkt dar und sah dafür die rote Karte - der Schiri hatte eine Beleidigung vernommen. Die Gastgeber mussten ab sofort mit einem Mann weniger auskommen. Bis zum Pausenpfiff hatte das Resultat Bestand - der TUS St. Stefan/R. führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Fazit: Heute so wie in Deutsch Goritz sind die Schiedsrichter sehr befangen wie es scheint. Sofort Rot geben ohne Verwarnung ist schon ein hartes Stück. Und mit zehn Mann wird es für Klöch nicht leichter. Sankt Stefan aber eine sehr gute Mannschaft trotz allem. Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

Klöch startete mit dem Ausgleichstreffer in den zweiten Spielabschnitt. Nach einem Zuspiel von Lukas Engel ließ sich Marko Slogar in der 46. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SV ALAS Sturm Klöch. Der TUS St. Stefan hatte nur drei Minuten später die passende Antwort parat. Suppan übernahm einen Klärungsversuch der Klöcher Verteidigung direkt und knallte die Kugel unhaltbar für Goalie René Pösendorfer in den Kasten. Jetzt ging die Post ab bei den Gästen - die numerische Überlegenheit machte sich nun bemerkbar.

Lorenz Schutte trug sich in der 70. Spielminute in die Torschützenliste ein - auch bei diesem Treffer stand der Unparteiische im Fokus - die Klöcher Spieler hatten Abseits gesehen. Mit seinem dritten Tagestreffer schraubte Suppan das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 4:1 für TUS St. Stefan im Rosental in die Höhe. In Minute 81 verhinderte die Stange - bei einem Schuss von Robert Osterc - einen weiteren Treffer für die Gastgeber. Kurz vor Schluss traf Emil Novi für die Gäste (93.). Zum Schluss feierte TUS St. Stefan/R. einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gastgeber.

Fazit: An einer unfassbaren Schiedsrichter-Leistung ist hier Klöch zerbrochen. Trotz allem Gratulation an die Gäste, die hier jede Chance eiskalt nutzten und die Situation mit einem Mann 55 Minuten mehr hier eiskalt ausgenutzt haben! Diesen Saisonabschluss hier zu Hause hätten sich die Klöcher sicher anders gewünscht. Bis 2024 und danke fürs Mitlesen! Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SV ALAS Sturm Klöch den vierten Platz in der Tabelle ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV ALAS Sturm Klöch deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SV Sturm Klöch in diesem Ranking auf.

Bei St. Stefan/R. präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Durch den Erfolg verbesserte sich TUS St. Stefan im Rosental im Klassement auf Platz fünf. TUS St. Stefan/R. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt SV Sturm Klöch bei SVU Immo Company Halbenrain an, während St. Stefan/R. einen Tag zuvor USV Raiffeisen Hof empfängt.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Das war ein super disziplinierter Auftritt von uns. Trotz einiger Ausfälle - sogar ich selber musste auf der Bank Platz nehmen bzw. einige Minuten spielen - waren wir sehr aggressiv und unangenehm gegen den Ball. Wir erwischten mit dem frühen 1:0 einen super Start, die rote Karte von Klöch war auch kein Nachteil für uns. Wir haben dann aber leider vor allem in der 1. Halbzeit einiges liegen gelassen weil der letzte Pass zu ungenau war! Nach dem 1:1 haben wir eine super Reaktion gezeigt - mit etwas mehr Ruhe im letzten Drittel hätten noch mehr Tore raus kommen können. Der Gegner hatte auch ein wenig Pech (Stangenschuss), alles in allem war das aber ein verdienter Sieg meiner sehr jungen Rasselbande."

Unterliga Süd: SV ALAS Sturm Klöch – TUS St. Stefan im Rosental, 1:5 (0:1)

93 Emil Novi 1:5

73 Marcel Suppan 1:4

70 Lorenz Schutte 1:3

49 Marcel Suppan 1:2

46 Marko Slogar 1:1

2 Marcel Suppan 0:1

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Rok Kotnik, Blaz Pazin, Mario Cetina, Aljaz Horvat - Damir Bogovic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Robert Osterc, Marko Slogar, Lukas Engel



Ersatzspieler: Tobias Steger, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger



Trainer: BSc Luka Pintaric

TUS St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - David Harb (K), Johannes Abraham Nagl, Andreas Zirkl - Daniel Hirschmann, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Marcel Suppan, Kilian Seebacher - Emil Novi, Lorenz Schutte



Ersatzspieler: Christian Simon, Elias Wurzinger, Moritz Pein, Tobias Fritsch, Alexander Pock



Trainer: Tobias Fritsch

