Offener Schlagabtausch: Joker Christian Skoff rettet den Wolfsberger Punkt in letzter Minute

Im Spiel von SVU Steirerfleisch Wolfsberg gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. SVU Wolfsberg erwies sich gegen SV Sinabelkirchen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Wie schon Sinabelkirchen-Coach Hopfer im Ligaportal-Expertentipp verlautbarte: "Man darf niemanden unterschätzen"

Christian Fedl markierte einen Doppelpack

Schwierige Platzverhältnisse - tiefer Boden

Bei teils unwidrigen Platzverhältnissen und sehr tiefem Boden sahen die 150 Besucher einen tapfer kämpfenden Gastgeber, der versuchte mit hohen und weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Als Trainer auf der Bank nahm interimsmässig Philipp Nagel, ansonsten sportlicher Leiter beim SV Wolfsberg Platz. Scheinbar hatte er die richtige Taktik ausgewählt, denn die Gäste taten sich richtig schwer.

Die Hausherren gingen sogar in Führung: Ein Doppelpack brachte Wolfsberg in eine komfortable Position: BEd Christoph Fedl war binnen zwei Minuten gleich zweimal zur Stelle (21./23.). Kurz danach verschossen die Gastgeber einen Strafstoß - Maximilian Weber war der Schütze, der den Ball vom Elferpunkt nicht im Tor unterbrachte.

Wolfsberg verschoss bei 2:0 sogar einen Elfmeter

Das war scheinbar der Weckruf für Sinabelkirchen, denn ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Martin Krizmanic zum 1:2 zugunsten der Auswärtsmannschaft (41.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Branimir Ramljak zum Ausgleich für die Gäste. Kurz zuvor landete ein Schuss der Wolfsberger nur an der Stange - die letzten MInuten des ersten Durchganges hatten es in sich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt stand das Spiel auf Messers Schneide - Sinabelkirchen wollte unbedingt das Spiel machen, Wolfsberg verteidigte aufopferungsvoll und aggressiv. Keines der beiden Teams konnte die Oberhand gewinnen. Die Schlussphase musste SVU Steirerfleisch Wolfsberg ohne Stefan Alois Rohrer bestreiten, der in der 79. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Christian Skoff brauchte nur 15 Minuten Spielzeit um den wichtigen Ausgleichstreffer zu erzielen

Heisse Schlussphase mit zwei Treffern

Die numerische Überlegenheit brachte nur kurzzeitigen Erfolg - Fabio Riedler sorgte nach 81 Minuten für die 3:2-Führung der Auswärtself. Als einige Zuschauer bereits SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Christian Skoff, der zum Ausgleich traf (90.). Schließlich gingen SVU Wolfsberg und SV Sinabelkirchen mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz des Punktes wird es für Wolfsberg immer schwerer in der Liga zu verbleiben. Mit lediglich vier Zählern aus zwölf Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SVU Steirerfleisch Wolfsberg ist deutlich zu hoch. 51 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Süd fing sich bislang mehr Tore ein. SVU Wolfsberg verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und zehn Niederlagen. Vor sieben Spielen bejubelte Wolfsberg zuletzt einen Sieg.

Sinabelkirchen holte aus den letzten fünf Spielen acht Punkte

Die Abwehrprobleme von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bleiben akut, sodass SV Sinabelkirchen weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen in dieser Saison. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SV Sinabelkirchen momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nächster Prüfstein für SVU Steirerfleisch Wolfsberg ist Tus St. Peter/O. (Freitag, 19:00 Uhr). SV Sinabelkirchen misst sich am selben Tag mit SU Straden (19:30 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Peter Kaufmann, Obmann Wolfsberg:

"Wir hatten schon mehrmals eine starke erste Halbzeit, diesmal haben war das endlich auch einmal über die volle Distanz gebracht."

Wolfgang Hopfer, Trainer Sinabelkirchen:

"Respekt an den Gegner, Wolfsberg hat alles reingehaut was gegangen ist und haben alles dafür getan einen Punkt zu holen. Unsere Leistung war nicht hundertprozentig, deshalb müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."

Unterliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 3:3 (2:2)

90 Christian Skoff 3:3

81 Fabio Riedler 2:3

45 Branimir Ramljak 2:2

41 Martin Krizmanic 2:1

23 Christoph Fedl 2:0

21 Christoph Fedl 1:0

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Stefan Fürbaß - BEd Christoph Fedl, Luca Winter , MEd BEd - Bernhard Fauland, Matias Ceh, Alexander Kaufmann, Stefan Alois Rohrer (K), Andre Absenger, Aljaz Grasic - Michael Marbler, Maximilian Weber



Ersatzspieler: Lukas Freiding, Raphael Pfeiler, Patrick Zirngast, Rudolf Raidl, Christian Skoff



Trainer:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Branimir Ramljak, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild - Martin Pfeifer (K)



Ersatzspieler: Fabio Juri, Stefan Feiertag, Christopher Ober, Georg Maier, Georg Rabl, Angelo Schmelzer



Trainer: Wolfgang Hopfer by René Dretnik

