Junge Fürstenfelder holen 0:2 auf - Kaiser trifft zum späten Remis

Die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfeld spuckte St. Peter/O. in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Tus St. Peter/O. erfüllte jedoch die Erwartungen nicht - die jungen Fürstenfelder hielten bis zum Schluss brav mit.

Andre Kaiser verhalf mit seinen zwei Treffern den Fürstenfeldern zum Punkt

Vier Tore aber nur zwei Torschützen

Die Gäste von Tus St. Peter/O begannen das Spiel stark und konnten bereits in der 23. Minute in Führung gehen, als Mario Pavec das erste Tor des Spiels erzielte. Dieser Spielstand blieb bis zur Halbzeitpause unverändert, sodass die Gäste mit 1:0 in Führung lagen.

In der zweiten Halbzeit legte Pavec erneut nach und erhöhte in der 61. Minute auf 2:0 für Tus St. Peter/O. Alles schien auf einen Sieg für die Gäste hinzudeuten, doch Söchau/Fürstenfelder SK II kämpfte sich zurück. Andre Kaiser war der Held für die Heimmannschaft, als er in der 74. und in der 88. Minute zweimal ins Netz traf und somit den Ausgleich herbeiführte. Tus St. Peter/O. hatte sich wohl schon als Sieger gesehen, doch Söchau/Fürstenfelder SK II schaffte die beeindruckende Wende und konnte den Rückstand noch ausgleichen.

Spannende Partie

Mit diesem Unentschieden konnte Söchau/Fürstenfelder SK II einen Punkt sichern, aber das Team hat weiterhin Schwierigkeiten in der Abwehr, da es in dieser Saison im Durchschnitt mehr als drei Gegentore pro Spiel kassiert. Die Mannschaft befindet sich derzeit auf dem 13. Tabellenplatz und hat in dieser Saison erst einen Sieg errungen, bei zwei Unentschieden und neun Niederlagen. Die letzte Partie, die sie gewonnen haben, liegt bereits sechs Spiele zurück.

Tus St. Peter/O. hingegen findet sich auf dem siebten Tabellenplatz wieder und hat eine solide Saison mit sechs Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen absolviert. In den letzten fünf Spielen konnten sie insgesamt zehn Punkte sammeln.

In den kommenden Spielen trifft Söchau/Fürstenfelder SK II auf Tus Raiffeisen Paldau, während Tus St. Peter/O. gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg antritt. Die Herbstsaison ist bald zu Ende - es bleibt spannend, wie sich die beiden Teams in der laufenden Saison entwickeln werden.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Wilfling, Trainer Fürstenfeld:

„Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft, die heute nach dem 0:2 Rückstand große Mentalität gezeigt hat, und völlig verdient den Ausgleich erkämpft hat. Wenn man bedenkt, wie viele blutjunge Spieler in unseren Reihen sind, spiegelt das genau den Fürstendenfelder Weg wieder.“

Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfelder SK II – Tus St. Peter/O, 2:2 (0:1)

88 Andre Kaiser 2:2

74 Andre Kaiser 1:2

61 Mario Pavec 0:2

23 Mario Pavec 0:1

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - David Fritz, Florian Josef Pelzmann, Maximilian Mittendrein, Luis Rene Saurer - Oliver Jaindl, Federico Wolf, Jan Felix Ritter, Andre Kaiser (K), Jonas Leitgeb - Nikolaus Pummer



Ersatzspieler: Raffael Fritz, Calvin Kopf, Karlo Brkic, Hüseyin Kalender, Hasan Kalender



Trainer: Thomas Wilfling

St. Peter/O.: Michael Heibl, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Mitja Mauko, Daniel Hirnschall



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Markus Hödl, Michael Haring, Alexander Wolfgang Fuchs



Trainer: Thomas Hack

by René Dretnik

Foto:

